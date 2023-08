Mahlzeit! Tierschützer sind alarmiert: Der heimische Vogelbestand ist niedriger denn je. Innerhalb der vergangenen 24 Jahre haben sich Österreichs Wald- und Wiesenvögel nahezu halbiert. Das neue Agrarumweltprogramm soll sich in den kommenden Jahren positiv auf die heimischen Vögel auswirken. Mehr dazu lesen Sie hier.

Heutige Empfehlungen:

TikTok: österreichische Daten werden künftig auf EU-Servern gespeichert

Aus Sicherheitsgründen will TikTok in Zukunft österreichische Daten an drei Speicherorte in der EU überführen. Zuletzt wurde ein Verbot der App auf Diensthandys beschlossen.

Drohnenproduktion in der Ukraine erheblich gesteigert

In seiner gestrigen Videokonferenz betont der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bedeutung von Drohnen für die Sicherheit der Ukraine. "Drohnen sind eine Garantie dafür, dass Menschen nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen", sagt Selenskyj.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Was Verbandsklage der Banken für Kunden bedeutet

Trotz steigender EZB-Zinsen sind die Sparzinsen weiterhin gering. Johannes Rauch gab am Freitag bekannt, dass er eine Verbandsklage gegen den Banksektor in Auftrag gegeben hat.

Haiti: Tausende flüchten vor Gewalt

Nach UNO-Schätzung kontrollieren Banden 80 Prozent Haitis. Innerhalb von vier Tagen sind rund 5.000 Bewohner aus der Hauptstadt wegen Bandengewalt geflohen.

Karin Kneissl bevorzugt Urlaub in russischem Dorf

Bei einer Pressekonferenz in Russland erwähnt die ehemalige Außenministerin, dass sie Urlaub in einem russischen Dorf einem Urlaub in den Seychellen vorziehen würde. "Ich mag das Leben hier. Ich verstehe diese Welt", sagt Kneissl.

Frauen-Fußball-WM: England im Finale

Nach einem 3:1-Sieg gegen Australien steht England im Finale der Fußball-WM. Am Sonntag treten die Europameister in Sydney gegen Spanien an.

16. August: England siegt mit 3:1 © AP

Rund 150.000 Besucher bei Frequency Festival erwartet

In St. Pölten findet das diesjährige Frequency Festival von 17. bis 19. August statt. Fans werden mit diversen Acts von großen Künstlern wie Die Ärzte oder Imagine Dragons beglückt.

Yellowknife in Kanada wegen Waldbränden evakuiert

Die 19.000 Einwohner der Stadt Yellowknife werden derzeit evakuiert. Rund 230 Brände wüten aktuell in den Nordwest-Territorien.

20-jähriger Norweger wechselt zum SK Sturm

Seedy Jatta soll Emanuel Emegha im SK Sturm ersetzen. Der Norweger kommt von dem Verein Valerenga und unterschreibt einen langfristigen Vertrag in Graz.

Britney Spears und Sam Asghari getrennt

Nach nur einem Ehejahr sollen Britney Spears und Sam Asghari nun getrennte Wege gehen. Nach einem heftigen Streit, soll die Sängerin alles beendet haben. Gerüchten zufolge soll Asghari bereits ausgezogen sein.

Meine Empfehlung: Trainingscamp mit Pferden für mehr Selbstvertrauen und gegen Mobbing

Am Reinischkogel organisieren Alexandra Gillich und ihr Team "Ponyseindank" ein Trainingscamp mit Pferden, das zum Ziel hat, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu stärken. Der Umgang mit den Tieren soll Kindern und Jugendlichen helfen, mit Mobbing umzugehen. "Jedes dritte Kind in Österreich wird während seiner Schullaufbahn oder bereits im Kindergarten gemobbt", sagt Lebens- und Sozialberaterin Gillich. Dem soll das "Schluss mit Mobbing!"-Trainingscamp nun entgegenwirken. Mehr dazu finden Sie hier! (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

