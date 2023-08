Mahlzeit!

Heutige Empfehlungen:

Leiche in Donaukanal

Am Samstagabend wurde die Leiche des verschwundenen 5-Jährigen tot in der Neuen Donau gefunden. Nun wurde am Montagvormittag eine weitere Leiche an derselben Stelle gefunden, es soll sich um den 41-jährigen Vater handeln. Dieser hatte seine Ex-Frau am Mittwoch mit einem Hammer verletzt, als er den gemeinsamen Sohn nach seiner Besuchszeit wieder zu der Mutter zurückbringen sollte. Seit Mittwoch galten Sohn und Vater als vermisst.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Attacken auf Obdachlose in Wien: Opfer verstorben

In Wien kam es binnen vier Wochen zu drei Messerattacken gegen Obdachlose. Das bisher letzte Opfer erlag seinen Verletzungen am Sonntagnachmittag. Die Polizei sucht nach einem Serientäter.

ukraine



Humanic und Shoe4You: Umsatzzuwachs um 25 Prozent zum Vorjahr

Dem Schuhhandel geht es in Österreich gar nicht gut. Umso erfreulicher ist es, dass der Grazer Schuhhandelskonzern Leder & Schuh für das Jahr 2022 einen Umsatzzuwachs vermelden kann, wie aus der heute veröffentlichten Jahresbilanz hervorgeht. Alle Infos finden Sie hier.

südtirol



Prozess in Leoben: Ex-Frau mit Steakmesser erstochen

Am Montag muss sich ein 33-Jähriger im Landesgericht Leoben wegen Mordverdacht verantworten. Er habe im Jänner seine 34-jährige Ex-Frau im Keller ihres Wohnhauses erstochen. Laut Anklage sei die Frau aufgrund der schweren Stichverletzungen verblutet. Alle Infos finden Sie hier.

Der 33-Jährige muss sich des Mordverdachts an seiner Ex-Frau verantworten. © APA/INGRID KORNBERGER

Ätna-Ausbruch sorgt für Flughafensperre in Sizilien

Der Flughafen von Catania musste am Montagvormittag geschlossen werden. Grund dafür sei die mit Vulkanasche verschutzte und gesperrte Start- und Landebahn. Der Flugverkehr ist voraussichtlich bis 20 Uhr eingestellt.

Christian Ilzer: "Am Dienstag kann ein Wunder entstehen"

Nach der Nullnummer gegen Austria Klagenfurt am vergangenen Samstag werden die Grazer am Dienstag wieder auf dem Rasen stehen. Es gilt, einen 1:4-Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen. Mehr Infos finden Sie hier.

Mick Schumacher verkündet neue Beziehung mit Influencerin

Mick Schumacher und seinen Vater verbindt eine Liebe: der Rennsport. Der 24-Jährige legt eine steile Karriere als Rennfahrer hin, inzwischen hat er es in die Formel 1 geschafft. Jetzt zeigt sich Mick mit seiner neuen Liebe: er postet auf Instagram ein Bild mit seiner Freundin Laila Hasanovic, einem 22-jährigen Model aus Dänemark. Mehr dazu finden Sie hier.

Meine Empfehlung: Militärs im Niger werfen Präsident Bazoum Hochverrat vor

Mit dem heutigen Tag habe die nigerianische Landesregierung ausreichend Beweise gesammelt, um den gestürzten Präsidenten zu verfolgen,so eine im nationalen Fernsehen verlesene Erklärung am Sonntagabend. Bazoum und seine "örtlichen und ausländischen Komplizen" müssten sich wegen Hochverrats und Angriffs auf die innere und äußere Sicherheit des Niger verantworten. Lesen Sie mehr.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag!

