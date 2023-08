Mahlzeit! Greenpeace hat sieben Badegewässer in Österreich auf Mikroplastik untersucht und wurde auch jedes Mal fündig. Jeder See wies Plastikarten auf, die Alte Donau in Wien steht mit 4,8 Mikroplastikpartikeln pro Liter an der Spitze. Bei den Partikeln handelt es sich um Plastikarten, die in Reifen, Verpackungen oder Kleidung zu finden sind. Mehr dazu hier.

Grazer Koalition: "Einschnitte" bei Leistungen für die Bürger

Am Mittwoch tagten Gemeinde- und Städtebund wegen der geplanten Neuverteilung der Kosten für Behinderten-, Pflege- und Sozialunterstützung in der Steiermark. Die Stadt Graz wurde dabei überstimmt, sie soll künftig mehr für den "solidarischen Lastenausgleich" bezahlen. Heute soll die Landesregierung das "Sozialfinanzierungsgesetz" beschließen. Mehr dazu lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Landwirte fürchten nach Unwettern um ihre Ernte

Böden in Unter- und Mittelkärnten stehen weiter unter Wasser. Landwirte müssen hoffen, dass die Sonne alles wieder schnell auftrocknet. Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht beziffert werden. Mehr dazu lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Ecuador: Präsidentschaftskandidat zehn Tage vor Wahl erschossen

Am Mittwochabend kam es in Ecuadors Hauptstadt zu einem Schusswechsel. Der Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio war nach einer Wahlkampfveranstaltung beim Einsteigen in sein Auto erschossen worden. Der Journalist, der gegen die Korruption im Land gekämpft hatte, hinterlässt fünf Kinder. Mehr Infos hier.

Präsidentschaftskandidat Villavicencio nur Minuten vor seiner Ermordung. © AP

Biden will US-Halbleiter und KI-Systeme in chinesischen Technologien regulieren

Washington beschuldigt Peking, sie würden US-Investitionen ausnutzen. Ziel sei die Weiterentwicklung Chinas militärischer Fähigkeiten. Aus diesem Grund erließ US-Präsident Biden am Mittwoch ein Dekret, um US-Technologien zu schützen. Lesen Sie hier weiter.

Inter Mailand buhlt um ÖFB-Star Arnautović

Wie italienische Sportgazetten am Donnerstag übereinstimmend berichteten, hat der Fußball-Champions-League-Finalist ein Angebot für den 34-jährigen ÖFB-Star Marko Arnautović in Diensten des FC Bologna abgegeben. Mehr Infos finden Sie hier.

Flammeninferno auf Hawaii: Zahl der Toten steigt auf mindestens 36

Nachdem Hurrikan Dora wütet nun ein verheerendes Feuer auf Hawaii. Medien berichten von mindestens 36 Toten im Urlaubsparadies. Das gesamte Ausmaß des Schadens ist nach wie vor nicht absehbar.

Glawischnig will Kickl geküsst haben: So lustig reagiert das Netz

Die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig will in Jugendtagen den nunmehrigen FPÖ-Parteichef Herbert Kickl geküsst haben. Ein Outing, das seitdem für viel Schmunzeln sorgt. Hier geht es zu den lustigsten Postings.

Twitter-Nutzer machen Witze über Glawischnigs und Kickls Vergangenheit. © Twitter: Blauer Elefant

Taylor Swift: Neuauflage ihres Albums "1989"

Die Sängerin verkündete die Neuigkeit während ihres Konzerts in Los Angeles am Donnerstagabend und verriet, dass die Neuaufnahme im Oktober erscheinen und fünf neue Tracks enthalten wird. Alle Infos hier.

Taylor Swift begeistert mit ihrer "Eras Tour" © Chris Pizzello/Invision/AP

Meine Empfehlung: Wie eine Schraube aus Knochen den Beinbruch einer Zwölfjährigen heilt

Bei einem Rodelunfall im Jänner brach sich die zwölfjährige Anna Rinner das Schienbein, nahe am Sprunggelenk. Weil der Bruch trotz Spaltgips nicht wie gewünscht heilte, entschied sich Annas Familie für eine Schraube aus einem Spenderknochen, welche Annas Knochen zusammenhalten soll. Diese medizinische Behandlung wird weltweit nur in Graz angeboten, hier liegt die einzige Kinder- und Jugendchirurgie, die solche Implantate aus Spenderknochen in der Traumaversorgung einsetzt. Lesen Sie hier weiter! (Kleine Zeitung PLUS)

