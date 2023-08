Mahlzeit! Die Voestalpine bekommt die schwache Konjunktur zu spüren. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 hat sich der Gewinn nach Steuern des Stahlkonzernes von 693 auf 316 Millionen Euro mehr als halbiert. Auch der Umsatz sank von 4,6 auf 4,4 Milliarden Euro. "Beim Vorjahresvergleich gilt es zu bedenken, dass wir uns hier mit dem besten Quartal der Konzerngeschichte messen", relativierte der CEO Herbert Eibensteiner in einer Mitteilung. Mehr Informationen finden Sie hier!

Heutige Empfehlungen:

Wohn- und Heizkostenzuschuss: Seit Montag auch in der Steiermark beantragbar

Anspruchsberechtigt sind Volljährige mit Hauptwohnsitz in der Steiermark. Ausgezahlt werden 400 Euro. Als Obergrenze wurde ein Jahreshaushaltseinkommen von 30.734 Euro festgelegt.

Lungenkrebs: Diagnose mit nur einem Blutstropfen

Mithilfe einer Liquid Biopsy – Flüssigbiopsie – wird die Reaktionszeit im Vergleich zu Pathologie-Gewebeuntersuchungen auf die Hälfte reduziert. Laut neuester Studien lässt sich die Tumor-DNA im Blut nachweisen.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Christian Ilzer äußert sich zu 1:4-Niederlage des SK Sturm

Im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Champions League gegen PSV Eindhoven verlieren die Grazer mit 1:4. "Das war eine richtige Watsch'n. Wenn man ehrlich ist, waren wir chancenlos", sagte Sturm-Trainer Ilzer. Die kollektive Stärke des Teams habe gefehlt.

Niederlage gegen PSV Eindhoven © (c) Imago/ANP (Imago)

Sabine Jungwirth übt Kritik an Wirtschaftsminister Martin Kocher

Bundessprecherin Sabine Jungwirth sieht Martin Kocher als Verantwortlichen dafür, dass es bis heute keinen Energiekostenzuschuss 2 gibt. Die Regierung hatte sich jedoch bereits vergangenen September auf den "Energiekostenzuschuss 2" (EKZ 2) geeinigt. Jungwirth bezeichnet die Untätigkeit des Wirtschaftsministers als weiteren Teuerungsfaktor.

Klimawandel: Rekordniveau der Meerestemperaturen und Waldbrände

Die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Meere erreicht seit Mitte März Rekorde. Im August betrug diese 21 Grad – rund 0,8 Grad mehr als im Mittel der Jahre 1982 bis 2011 zu der Jahreszeit. Der Klimawandel erhöht ebenso die Wahrscheinlichkeit einer längeren Brandsaison.

Venezianische Taschendieb-Jägerin wird TikTok Star

"Attenzione borseggatrici, attenzione pickpocket", ruft Monica Poli, als sie zwei Frauen in ihrem TikTok-Video als Taschendiebinnen identifiziert. Ihre Mission ist es, Touristen vor Räubern zu bewahren. Die Videos der 57-Jährigen werden zum Hit im Netz. (Kleine Zeitung PLUS)

Polizei in Nordirland gibt interne Informationen bekannt

Bei einer Sicherheitspanne gab die irländische Polizei als Antwort auf ein E-Mail auch eine Tabelle mit den Nachnamen und Dienstorten aller etwa 10.000 Mitarbeitern weiter. Die nordirische Polizei entschuldigt sich.

Kreisrunder Haarausfall: Jada Pinkett-Smith freut sich über erste Fortschritte

Die Ehefrau von Will Smith leidet seit einigen Jahren unter Alopezie – auch als kreisrunder Haarausfall bekannt. Nun postet die Jada Pinkett-Smith ein Update zu ihrer Erkrankung. Ihre Haare scheinen wieder nachzuwachsen.

Meine Empfehlung: Wo der Einkauf noch mit einem persönlichen Gespräch beginnt

In Bad Waltersdorf führen Johann und Silvia Rauch eine der best frequentierten Spar-Filialen Österreichs. Wer das Geschäft betritt, wird mit einem freundlichen "Servus, Griaß Di!" empfangen. Den beiden ist bewusst, das ein Kaufmann mehr als nur ein Händler sein sollte. "Vor allem auf dem Land ist man Vertrauensperson und jemand, der auch in Krisenzeiten funktioniert", so Rauch. Lesen Sie hier weiter!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

