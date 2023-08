Mahlzeit! Gute Nachrichten kommen am Freitag von Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) via Pressekonferenz. Zusätzlich zur Familienbeihilfe werden den Eltern von sechs- bis 15-jährigen Kindern 105,8 Euro an Schulstartgeld überwiesen. Das Geld kommt etwa 900.000 Kindern und ihren Familien zugute.

Regenmassen stürzen auf Kärnten und die Steiermark ein

In Kärnten wurde für St. Paul im Lavanttal und für die Ortschaft Loibach der Zivilschutzalarm ausgerufen. Eisenkappel-Vellach ist derzeit von der Außenwelt abgeschnitten. Zusätzlich zum Krisenstab des Landes wurden Krisenstäbe in den Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt und Klagenfurt-Land hochgefahren. Auch in der Steiermark heißt es "Land unter". Hunderte Feuerwehren sind in der Südoststeiermark, Leibnitz, Deutschlandsberg, GU, Weiz und Voitsberg im Einsatz.

Heutige Empfehlungen:

Nehammer plant "Recht auf Bargeld" in Verfassung

Der österreichische Bundeskanzlerer argumentiert mit der "Wahlfreiheit", wie man zahlen möchte. Mit eine Verankerung in der Verfassung wolle er "eine klare Versorgungssicherheit geben", wie er im APA-Sommerinterview betont. Mehr Infos finden Sie hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Halbjahresbilanz zu Grenzschutz und Schlepperbekämpfung

Das Innenministerium hält am Freitag eine Pressekonferenz zum Thema Grenzsicherung mit neuer Technik. Außerdem wird die Halbjahresbilanz von Grenzschutz und Schlepperbekämpfung vorgestellt. Alle Infos hier.

Vor Gericht: Trump plädierte auf "nicht schuldig"

Ex-US-Präsident Donald Trump spricht von einem "traurigen Tag für Amerika", als er am Donnerstag wegen versuchtem Wahlbetrug auf die Anklagebank musste. Es sei ihm "eine Ehre", sich für seinen Einsatz gegen eine korrupte Wahl zu verantworten". Mehr dazu hier.

Erklärvideo: Muss Donald Trump 150 Jahre ins Gefängnis?

Urteilsverkündung für Navalny

Am Freitag fällt das Urteil für Kreml-Kritiker Navalny. Ihm wird vorgeworfen, eine "extremistische" Organisation gegründet und finanziert zu haben. Derzeit befindet sich Alexej Navalny wegen angeblichen Betrugs in einem russischen Hochsicherheitsgefängnis. Lesen Sie hier.

Geldspritze für Grazer Balkonkraftwerke

Das Grazer Start-up EET erhielt weitere 6,5 Millionen Euro an Investments, die es in weitere Angestellte und einen dritten Standort in Graz stecken will. Die Balkonkraftwerke will das Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Italien vertreiben, Spanien und Portugal seien für Gründer Christoph Grimmer Zielmärkte. Mehr dazu hier.

Long-Covid-Medikament: Studie startet in Österreich

Das Präparat BC 007 wurde in Berlin erforscht, nun wird es an zwölf europäischen Zentren getestet. Die Kliniken Favoriten und Floridsdorf rekrutieren Teilnehmende für die Phase-II-Studie. Bei dem Medikament handelt es sich um einen sogenannten Aptamer, welcher zellenschädigende Autoantikörper ausschaltet. Mehr Infos finden Sie hier.

Halbfinale für Dominic Thiem

Am Donnerstag konnte der niederösterreichische Tennisstar erneut sein Können gegen Franzosen Arthur Rinderknech unter Beweis stellen. Er gewann das Match nach anfänglichem Satzrückstand (4:6, 6:3, 6:4). Dominic Thiem bedankt sich auf Instagram für die Unterstützung. Lesen Sie hier.

Herzogin Meghan feiert Geburtstag

Die Herzogin von Sussex wird am Freitag 42 Jahre alt! Seit ihrem Bruch mit der brititischen Monarchie lebt sie mit ihrem Prince Harry und den beiden Kindern im sonnigen Kalifornien. Mehr dazu hier.

Die Familie genießt das zurückgezogene Leben in Kalifornien. © Courtesy of Prince Harry and Meg

TV-Tipps für Freitag: Ein Radlurlaub auf der Couch von Salzburg nach Grado

Wohlfühlfernsehen hat heute ServusTV mit dem "Heimatleuchten" im Programm. Wem der Fußball fehlt, der hat vielleicht an der Konferenzschaltung der Spiele in der 2. Liga Freude. TV-Tipps für den Freitag.



Meine Empfehlung: Wirtschaftsfaktor Barbie: Der pinke Umsatzteppich ist ausgerollt

Diese Barbie bringt viel Kohle. Gleich am ersten Wochenende spielt der neue Barbie-Film 316 Millionen Euro ein - und Spielzeug-Konzern Mattel kassiert. Statistisch gesehen werden drei Barbiepuppen pro Sekunde gekauft und die Zahl wird wohl steigen. Der Mattel-CEO Ynon Kreiz freut sich über die Cashcow Barbie. Hier lesen Sie mehr.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein erholsames Wochenende!

