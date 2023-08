Mahlzeit! Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger übt Kritik an der Regierung. Debatten rund um Normalität und Gendern seien Scheindebatten. "Wenn ich in der Mitte stehe und mir Sorgen mache über die Polarisierung, Populisten, auch Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand, will ich nicht einen Kanzler haben, der normal denkt, sondern einen, der vorausdenkt", erklärt Meinl-Reisinger. Weitere Informationen lesen Sie hier.

Schifffahrt: Beschädigter Autofrachter in den Niederlanden

Ein Autofrachter wurde durch ein Großfeuer stark beschädigt. Seit Donnerstagmorgen wird das Schiff entlang der Küste nach Eemshaven geschleppt und soll dort heute ankommen. Das Feuer ist mittlerweile erloschen.

Zu billig: Warum ein Schnitzel 25 Euro kosten sollte

"Wahre Kosten"-Aktion von Penny in Deutschland schildert Produkte vorübergehend mit "wahren Preisen" aus. Grazer Gastronom erklärt: "Ein Schnitzel müsste ja eigentlich 25 Euro kosten." (Kleine Zeitung PLUS)

Historische Klage gegen Trump lässt dessen Fans völlig kalt

Donald Trump wird wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol Anfang 2021 angeklagt. Basis sind gravierende Vorwürfe auf 45 Seiten. Am Donnerstag muss sich Trump erstmals vor Gericht verantworten. Lesen Sie hier mehr.

Die Flughansa feiert einen Rekordgewinn

Die deutsche AUA-Muttergesellschaft Flughansa feiert einen Rekordgewinn von 1,1 Milliarden Euro. Die AUA spricht von einem "Rückenwind für Investitionen".

Lionel Messi hat einen Höhenflug

Gestern Abend erzielte der 36-jährige Argentinier gleich zwei Treffer im nordamerikanischen Leagues Cup gegen Orlando City. In der zweiten Halbzeit verletzte sich der Fußballer, konnte jedoch anschließend weiterspielen.

Tote und Schwerverletzte bei Aufräumarbeiten nach Unwetter

Schreckensbilanz nach schwerem Unwetter, das in der Vorwoche über Friaul-Julisch Venetien zog: Die Schäden liegen im dreistelligen Millionenbereich. Bewohner riskieren bei Reparaturarbeiten ihr Leben.

"King of Queens"-Darstellerin verklagt Scientology

Leah Remini (53) reichte ihre Klage am Mittwoch beim Gericht in Los Angeles ein. Die Schauspielerin spricht von Belästigung, Einschüchterung, Überwachung und Diffamierung.

Die Jahresinflation der Schweiz sinkt auf 1,6 Prozent

Während die Inflation der Schweiz im Juni noch 1,7 Prozent betrug, sank sie im Juli auf 1,6 Prozent. Wirtschaftsprofessor Keuschnigg erklärt die Hintergründe.

Die To-dos für Gärtnerinnen und Gärtner im August. Tipps für das richtige Düngen, gegen lästige Ungeziefer, das Züchten von Pflanzen am Balkon und vieles mehr! Mehr Informationen finden Sie hier.

