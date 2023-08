Tanken in Slowenien und Kroatien wird teurer, die Spritpreise steigen in beiden Urlaubsländern um 5 Cent. Auch in Österreich stieg der Benzinpreis im Juli um 9 Cent pro Liter. Die neuen Preise gelten bis 14. August. Das letzte Mal, dass ein Liter Normalbenzin mehr als 1,5 Euro gekostet hat, war vor genau einem Jahr. Lesen Sie hier mehr.

Ratingagentur Fitch: Downgrade für USA

Die US-Ratingagentur Fitch setzte die Top-Bonität der Vereinigten Staaten herab. Statt "AAA" wird die USA als "AA+" eingestuft. Die US-Finanzministerin kann die Abstufung nicht nachvollziehen. Lesen Sie hier mehr.

Steirische Arbeitslosigkeit nimmt zu

Karl-Heinz Snobe, AMS-Chef der Steiermark, äußert sich über die düstere Aussicht auf den Arbeitsmarkt und korrigiert seine Prognosen von Jahresanfang. Er geht heuer von 4.000 neuen Arbeitslosen in der Steiermark aus - doppelt so viel wie angenommen. Alle Infos hier.

Heutige Empfehlungen:

Sonderermittler klagt Trump wegen versuchter Wahlfälschung

Ex-US-Präsident Donald Trump muss sich am Donnerstag wegen versuchter Fälschung der Wahlergebnisse im Jahr 2020 vor Gericht verantworten. In der Anklageschrift ist auch vom Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 die Rede, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen. Sein Wahlkampfteam weist die Vorwürfe zurück. Lesen Sie hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Weltjugendtag: Papst reist nach Lissabon

Vor zwei Monaten musste sich Papst Franziskus (86) einer Bauchoperation unterziehen. Mittwochfrüh reist er für fünf Tage in Portugals Hauptstadt, wo er ab Donnerstag auf der großen Bühne stehen wird. Höhepunkt des Jugendtreffens sind ein Kreuzweg am Freitag und die große Freiluft-Sonntagsmesse. Mehr dazu hier.

Papst reist zum Weltjugendtag in Lissabon © APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Neue Explosionen beschädigten ukrainische Hafeninfrastruktur

Russische Drohnenangriffe sorgten in der südukrainischen Region Odessa für Zerstörung. "Das offensichtliche Ziel des Feindes war die Hafen- und industrielle Infrastruktur der Region", so die Einsatzleitung der ukrainischen Armee. Behörden zufolge wurde auch die Hauptstadt Kiew mit Drohnen beschossen. Lesen Sie hier mehr.

Sieg für Dominic Thiem nach Tiebreak

Der niederösterreichische Tennis-Star gewann am regnerischen Dienstagabend im letzten Erstrundenmatch des Generali Open gegen den Argentinier Facundo Bagnis. Nun steht er im Achtelfinale des ATP-Tennisturniers von Kitzbühel, Spielstart ist am Mittwoch um 11 Uhr. Alle Infos finden Sie hier.

Girls-Trip-Star Tiffany Haddish erlitt achte Fehlgeburt

Die 43-jährige Schauspielerin und Komikerin wagte sich mit der traurigen Nachricht in einem Interview mit der Washington Post an die Öffentlichkeit. Mit dem Schauspielen und mit Comedy-Auftritten lenkt sie sich von ihrem unerfüllten Kinderwunsch ab. Alle Infos finden Sie hier.

Meine Empfehlung: Auf Kosten der Umwelt: Die wahren Preise der Lebensmittel im Supermarkt

Heute ist Weltüberlastungstag. Das bedeutet, heute wurden alle ökologischen Ressourcen aufgebraucht, die uns für dieses Kalenderjahr zur Verfügung stehen. Weil die Lebensmittelpreise die damit verbundene Umweltzerstörung nicht abbilden, setzt ein Discounter in Deutschland ein Zeichen. Lesen Sie hier mehr darüber. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

Verwaltung von Push-Mitteilungen