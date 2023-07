Mahlzeit! In der Nacht auf Dienstag fegten Gewitter und Stürme mit tennisballgroßen Hagelkörnern über Norditalien und Slowenien. Die Steiermark und Kärnten kamen zwar vorerst glimpflich davon, eine Entwarnung gibt es allerdings noch nicht. Mehr über das aktuelle Geschehen lesen sie hier.

Das Wichtigste zum Nachlesen:

Mordalarm in der Steiermark: 66-Jähriger dürfte Ehefrau erschossen haben

Am Montag wurde in der Steiermark ein Ehepaar tot in seinem Einfamilienhaus in Birkfeld (Bezirk Weiz) aufgefunden. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 66-jährige Mann seine 65-jährige Ehefrau erschossen haben dürfte. Mehr dazu hier.

Heutige Empfehlungen:

Vana: Grüne haben bei "Sky Shield" keine Bedenken

Die Delegationsleiterin der Grünen im EU-Parlament, Monika Vana, war gestern Abend Gast in der ZiB 2. Zum Artikel mit Video geht's hier.

Wachstum in Österreich bleibt verhalten, Inflation immens hoch

Die Wirtschaftsforscher des Wifo revidieren die Wachstumsaussichten für die kommenden Jahre nach unten. Ein Prognose-Update sieht ein weniger stark ansteigendes BIP bis 2027. Mehr dazu hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Israels Ärzte arbeiten aus Protest nur noch auf Sparflamme

Die Regierung in Israel hat den Zorn eines großen Teils der Bevölkerung auf sich gezogen, weshalb es zu Widerständen kommt. Krankenhäuser behandeln beispielsweise nur noch Notfälle. Mehr dazu hier.

In Israel gehen die Wogen hoch © APA/AFP/Jack Guez

Flughafen in Palermo nach Feuer vorübergehend gesperrt

Seit Wochen ist der Flugverkehr in Sizilien massiv von den Bränden in der Region betroffen. Nun muss in Palermo der Flughafen vorübergehend geschlossen werden. Mehr dazu hier.

Krypto-Betrug: 230.000 Euro auf Parkplatz in Osttirol übergeben

Acht Männer müssen in der Causa EXW wegen Betrugs, krimineller Vereinigung und Geldwäsche vor Gericht. Die Anklage zeigt auch, welche Geldmengen sie kassiert und wie luxuriös sie gelebt haben. Lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

In einem Jahr ist Paris der Nabel der Sportwelt

Der fünfmalige Biathlon-Olympiasieger Martin Fourcade berichtet als Vorsitzender der Athletenkommission des OK in Paris 2024 über die Vorbereitungen. Lesen Sie hier.

So schwierig war Nina Dobrevs Weg ins Rampenlicht

"The Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev (34) spricht in einer aktuellen Podcast-Folge über ihre Jugend in Bulgarien und Kanada, ihre strengen Eltern und den Preis des Andersseins. Mehr dazu hier.

Nina Dobrev spricht Klartext © IMAGO/ABACAPRESS

Meine Empfehlung: Wie acht gesunde Gewohnheiten das Leben deutlich verlängern

Zu wenig Bewegung und Rauchen sind die größten Risikofaktoren für einen frühzeitigen Tod. Doch mit gesundem Lebensstil können Frauen und Männer mehr als 20 Jahre länger leben. Mehr dazu hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

