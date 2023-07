Mahlzeit! Einen Tag vor dem NATO-Gipfel gibt es im Laufe des heutigen Tages Verhandlungen, um die Türkei von dem Bündnisbeitritt Schwedens zu bewegen. Außerdem plant die NATO ein neues, dreiteiliges Ukraine-Paket. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Teuerungswelle treibt immer mehr Steirer zur Pfandleihe

Steigende Mietkosten, Lebensmittelpreise und Stromnachzahlungen: Die Teuerungswelle macht Pfandleihe für Steirerinnen und Steirer immer attraktiver. Lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Von Luxusuhren bis zum eigenen Handy - viele Steirerinnen und Steirern versuchen sich mit der Pfandleihe über Wasser zu halten. © Dorotheum

Nordkorea warnt USA vor erhöhter Gefahr eines Atomkonflikts

Das nordkoreanische Verteidigungsministerium erklärte am Montag, dass die USA planten, ein strategisches Atom-U-Boot mit Nuklearsprengköpfen zu ihnen zu bringen. Nordkorea würde im Falle eines solchen Angriffs reagieren. Mehr dazu hier.

© Wong Maye-E

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Präsident Selenskyj zur aktuellen Lage: "Wir kommen vorwärts"

Die russischen Truppen verteidigten Bachmut, während die ukrainischen Streitkräfte an der Südflanke der Stadt "einen gewissen Vorstoß" verzeichneten. Die ukrainische Stadt Sumy wurde erneut zum Ziel von russischem Granatenbeschuss. Lesen Sie hier.

© Ukraine Presidency

Sechs Tote nach Messer-Attacke auf Kindergarten in China

Wie die Zeitung "China Daily" berichtet, soll ein unbekannter Mann auf das Gelände des Kindergartens in Lianjiang gekommen sein. Er habe daraufhin sechs Personen erstochen, eine weitere wurde verletzt. Mehr dazu hier.

Die chinesische Polizei ermittelt noch. © Isaac Lawrence

Räucherofen mit 50 Kilo Speck fing in Leibnitz Feuer und setzte Garage in Brand

In Kitzeck im Sausal, im Bezirk Leibnitz, geriet am Sonntag ein Räucherofen mit rund 50 Kilogramm Speck in Brand. Das Feuer breitete sich auf die Garage aus und es kam zu einem Sachschaden. Die Ermittlungen laufen. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Wie es zum Brand in der Räucherkammer gekommen ist, wird ermittelt © FF Fresing-Kitzeck

Klima-Aktivisten verletzten Streckenposten bei Protestaktion vor DTM-Rennen

Vor dem DTM-Rennen am Norisring in Deutschland stürmten Klima-Aktivisten die Strecke und sorgten für Verzögerungen. Ein Streckenposten ist von der Gruppe verletzt worden. Lesen Sie mehr hier.

Protestaktion bei DTM-Rennen © Andreas Beil

Sepp Straka mit 62er-Schlussrunde zum zweiten PGA-Turniersieg

Der gebürtige Wiener hatte den ersten Turniererfolg bereits im Vorjahr in Palm Beach Gardens fixiert. Am Wochenende konnte Sepp Straka trotz anfänglicher Schwierigkeiten einen weiteren Golf-Bewerb für sich entscheiden. Lesen Sie hier.

Sepp Straka konnte eine weitere Trophäe mit nach Hause nehmen © Charlie Neibergall

So glamourös ging die "Barbie"-Premiere in L.A. über die Bühne

Regisseurin Greta Gerwig holt die Kult-Blondine wieder zurück auf die Leinwand. Am Sonntag feierte die Realverfilmung von "Barbie" Premiere in Los Angeles. Zahlreiche Stars schwebten über den Pinken Teppich. Mehr dazu hier.

Von links: America Ferrera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Margot Robbie und Greta Gerwig © Michael Tran

Starbesetzte Dinnerparty: Kristen Bells Urlaubsfoto lässt Fans staunen

Kristen Bell sorgt mit einem spektakulären Urlaubsfoto für Aufsehen: Hollywoodstars wie Jennifer Aniston und Courteney Cox versammeln sich zu einer exklusiven Dinnerparty. Mehr dazu hier.

Meine Empfehlung: Nanga Parbat: Sie nennen diesen Berg auch "Killer Mountain"

"Killer Mountain" oder "König der Berge"? Der Nanga Parbat wurde vor 70 Jahren von Hermann Buhl erstbestiegen: Fünf Gründe, warum der Berg in Pakistan anders ist als andere Achttausender. Sehen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Sogar ein Schild weist auf den Killer Mountain hin ©

