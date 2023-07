Mahlzeit! Die Preise für Gebrauchtwagen sanken im Juni um 0,6 Prozent. Der aktuelle Durchschnittspreis beträgt aktuell 28.022 Euro. Ob der Preisnachlass nachhaltig ist, wird sich erst im Herbst zeigen, lesen Sie hier mehr dazu.

Vier Tote bei Schießerei in Philadelphia

Montagabend kam es in Philadelphia im US-Staat Pennsylvania zu einer Schießerei, bei der vier Menschen getötet und vier weitere verletzt worden sind. Mehr dazu hier.

Der Tatort in der US-Stadt Philadelphia ©

3800 Festnahmen, 684 Einsatzkräfte verletzt, eine Milliarde Euro Schaden

Mit Abklingen der schweren Unruhen in Frankreich nach dem Tod eines 17-Jährigen durch einen Polizeischuss rücken die politischen Konsequenzen in den Fokus. Präsident Emmanuel Macron empfängt heute Bürgermeister aus Städten und Gemeinden, in denen die Ausschreitungen besonders heftig waren. Mehr dazu hier.

In Frankreich haben die Unruhen Spuren herber Verwüstung hinterlassen © Denis Charlet

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

SPÖ will Teuerung von Sommerpause ausnehmen

Wieder will man die Mieterhöhung zurücknehmen und bis Ende 2025 die alten Tarife einfrieren. Auch dann dürften die Mieten um nicht mehr als zwei Prozent erhöht werden, wenn es nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten geht. Lesen Sie hier mehr dazu.

Philip Kucher will mit nicht allzu neuen Themen neu punkten ©

Straßen-Bimmelbahn umgekippt, Panik unter Familien mit Kindern

In Eraclea bei Venedig kippte Montagabend der Waggon einer Straßen-Bimmelbahn um. An Bord befanden sich mehrere Familien mit Kindern. Bei dem Unfall wurden 14 Personen leicht verletzt.

Bald "Orkxit"? Warum auch die Orkneys genug von Großbritannien haben

Die Orkneys, eine entlegene Inselgruppe vor der schottischen Nordspitze, stellte einen Antrag auf Unabhängigkeit. Einfach gestaltet sich ein möglicher "Orkxit" jedoch nicht. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Rackwick Bay auf den Orkneys © Martin Zwick

Riesiger Polizeieinsatz in Villach dauert immer noch an

Seit Montagnachmittag sind Cobrabeamte und Spürhunde im Stadtgebiet im Einsatz. Die Aktion geht auch heute, Dienstag, weiter. Zahlreiche Wohnungen und Geschäfte werden durchsucht. Mehr zum Einsatz hier.

"Game of Thrones"-Stars Kit Harington und Rose Leslie sind zum zweiten Mal Eltern geworden

Kit Harington hatte im Februar in einer Talkshow die zweite Schwangerschaft seiner Frau verkündet und ausgeplaudert, dass ihr Sohn zum großen Bruder wird. Nun hat die Britin ein kleines Mädchen auf die Welt gebracht.

Regulierte Spritpreise in Slowenien und Kroatien wieder gestiegen

In Slowenien und Kroatien sind am Dienstag die regulierten Spritpreise, die an den Tankstellen abseits der Autobahnen gelten, gestiegen. Die Preise bleiben zwei Wochen lang gültig. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: Wie man sein persönliches Krebsrisiko senken kann

Krebs ist eine tückische Krankheit. Doch es gibt Möglichkeiten, das persönliche Risiko zu minimieren. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag!

