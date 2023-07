Mahlzeit! Die Arbeitslosenquote ist in Österreich im Juni auf 5,7 Prozent gesunken. Es gibt jedoch weiterhin eine hohe Anzahl an offenen Stellen. Gestiegen ist seit Juni 2022 außerdem die Zahl der Lehranfänger in Unternehmen. Sorge bereitet insbesondere die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Bauindustrie. Mehr dazu hier.

Luxusflüge und Impfpflicht: Das Doppelleben des BZÖ-Hochstaplers

Gegen einen ehemaligen Kärntner BZÖ-Funktionär wird wegen schweren Betrugs ermittelt. Der 25-Jährige ist mit teuren Privatjets durch die Welt geflogen. Bezahlt hat er nie. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Weniger als ein Drittel der Schüler besucht Ganztagsschule

In Österreich nutzt derzeit weniger als ein Drittel der Schüler ein ganztägiges Schulangebot, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos. Mehr dazu hier.

Kroatien-Urlaub endete für vier Deutsche fast in einer Tragödie

Vier bayrische Urlauber gerieten in Kroatien mit dem Boot in einen heftigen Sturm. Zwei von ihnen schwammen sieben Stunden lang im Meer. Mit letzter Kraft konnte einer von ihnen Hilfe holen. Mehr dazu hier.

Dramatische Rettungsaktion im Urlauberparadies © Hrvatska Gorska Služba Spašavanja / Facebook

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Hat man bei Red Bull Racing tatsächlich das "P-Wort" in den Mund genommen?

Für Red Bull Racing war das Rennwochenende mit dem Sieg von Max Verstappen ein ideales Wochenende. Helmut Marko ließ sich daraufhin zu einer gewagten Prognose hinreißen. Mehr dazu hier.

Zahl der Gaffer bei Einsätzen "steigt extrem"

Menschen, die Einsätze behindern, werden zu einem immer größeren Problem. Zuletzt verzögerte ein Mann den Start eines Rettungshubschraubers. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Ex-ORF-Moderatorin in Paris bei Dreh überfallen

Bei einem Dreh in Paris wurde die ehemalige ORF-Moderatorin Karin Kraml von vermummten Männern überfallen. Ihr und ihrem Kameramann wurde das Equipment gestohlen. Mehr dazu hier.

Deutlich mehr Geld für gemeinnützigen Wohnbau, Entlastung für steirische Mieter

Land Steiermark erhöht die Wohnunterstützung, führt zeitlich befristet einen Wohnbonus ein und stellt die Geschoßbauförderung um. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Gerüchteküche: Macht Joe Biden Eva Longoria zur Ministerin?

Es mehren sich die Gerüchte, dass US-Präsident Joe Biden Hollywoodstar Eva Longoria zur Ministerin machen könnte. Longoria hat ein abgeschlossenes Politik-Studium. Mehr dazu hier.

Könnte von US-Präsident Biden zur Ministerin gemacht werden: "Desperate Housewives"-Darstellerin Eva Longoria © Edwin WALTER/www.pps.at

Melissa Naschenweng und ihr "Daham" am Wörthersee

Am Sonntagabend gastierte die Schlagersängerin Melissa Naschenweng unter dem Motto "Daham" in der Starnacht-Arena am Wörthersee. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: Was beim Training über 40 zu beachten ist

Wenn wir älter werden, nimmt unsere Leistungsfähigkeit ab. Das sollte auch bei sportlichen Aktivitäten bedacht werden. Mehr dazu hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag und einen guten Start in die neue Woche!

Verwaltung von Push-Mitteilungen