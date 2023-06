Mahlzeit! Die Zahl der Spitzenverdiener im Nationalrat steigt. 2022 haben zwölf Nationalratsabgeordnete monatliche Bruttobezüge von über 12.000 Euro gemeldet – um fünf mehr als 2021. Das geht aus den am Freitag veröffentlichten Transparenzmeldungen hervor. Kontrolliert werden die Gehaltsangaben nicht. Mehr dazu hier.

Polaschek: "Wir sollten wieder mehr auf Leistung in den Schulen achten"

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) überlegt, wissenschaftliche Arbeiten in Zeiten von Künstlicher Intelligenz neu aufzustellen. Zum Interview.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) © Christoph Kleinsasser

Heutige Empfehlungen:

Forstinger wieder insolvent, soll aber fortgeführt werden

Das Unternehmen beschäftigt 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt 87 Filialen. Mehr dazu hier.

Donald Trump will wegen Fox News erste Wahlkampfdebatte schwänzen

Donald Trump ist für seine verhaltensauffällige Art bekannt. Nun will er der ersten Debatte gegen seine parteiinternen Konkurrenten fernbleiben. Mehr dazu hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Max Verstappen über Klimakleber: "Nicht der richtige Weg"

Wir sprachen exklusiv mit dem Red-Bull-Superstar vor dem Grand Prix in Spielberg über Elektroautos, Klimakleber und Dietrich Mateschitz. Zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Formel-1-Superstar Max Verstappen © EXPA/ Eibner-Pressefoto

Warum die Bawag-Aktie um 12,1 Prozent einbricht

Petrus Advisers kritisiert Geldhaus mit Brief an Europäische Bankenaufsicht. Die Bawag wird in die "Ecke der Instabilität" gedrängt. Mehr dazu hier.

Neonazis agierten unter dem Deckmantel der Brauchtumsförderung

Bei den Waffenfunden in Oberösterreich habe es Überschneidungen mit einer rechtsextremen Gruppe gegeben, die schon Anschläge verübte. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Erdbeben erschüttert kroatisches Urlaubsziel Dubrovnik

Ein Erdbeben der Stärke 4,1 laut Richterskala hat Freitagfrüh die kroatische Stadt Dubrovnik erschüttert. Mehr dazu hier.

Der Tod der "Wiener Zeitung" war sinnlos, aber womöglich hat er doch noch einen Sinn

"In den vielen Jahren, die ich für die 'Wiener Zeitung' tätig war, war der bestmögliche Journalismus unser Bestreben. Was letztlich fehlte, war der Wille der Politik." Ein Nachruf von Walter Hämmerle. (Kleine Zeitung PLUS)

Die erste Ausgabe der "Wiener Zeitung" erschien am 8. August 1703 © Österreichische Nationalbank

Forscher hofft auf Meteorit-Meldungen aus Österreich

500 Personen meldeten Beobachtungen über eine Feuerkugel, die in der Nacht des 26. Juni zu sehen war. Aus Österreich gibt es bislang noch kaum Meldungen. Mehr dazu hier.

Diese Promis haben erst spät ein Kind bekommen

Von Naomi Campbell über Brigitte Nielsen bis Susan Sarandon – viele Promis wurden erst spät Mama. Campbell gab erst am Donnerstag bekannt, mit 53 ihr zweites Kind bekommen zu haben. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Am Wochenende treibt es Graz ganz schön kunterbunt

Das letzte Wochenende vor den Ferien hat volles Programm zu bieten: Fans von Wassersport, Street-Art, junger Musik und Kulinarik kommen voll auf ihre Kosten. Alle Veranstaltungstipps gibt es hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!

