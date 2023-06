Mahlzeit! Der Sommer steht vor der Tür und auch der ein oder andere Urlaub bereits gebucht. Doch immer mehr Touristen-Hotspots in Kroatien, Italien & Co. gehen mit Verboten in die heiße Jahreszeit. Urlauber sollten sich also vor dem Kofferpacken noch informieren. Einen Überblick gibt es hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Offenbar Leichenteile in Trümmern der "Titan" gefunden

US-Experten würden nun eine offizielle Analyse der Leichenteile vornehmen, die "vorsichtig im Wrack an der Unglücksstelle sichergestellt" worden seien. Mehr dazu hier.

Stabiles Sommerwetter ist auch weiterhin nicht in Sicht

In Ostösterreich beginnen am Freitag die Sommerferien, doch das passende Wetter will sich auch weiter nicht dauerhaft einstellen. Mehr dazu hier.

Wolf schwimmt im Fluss Po an Bootsfahrer vorbei

In Italien wurde nun auch ein Wolf im Wasser gesichtet. Das Raubtier durchschwamm den Po.

Auch in Malta schockt ein schwimmendes Tier die Urlauber.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Gericht verwehrt Nehammer Einstellung von Cobra-Ermittlungen

Der Kanzler hatte beantragt, die Ermittlungen gegen ihn einzustellen – das hat das Oberlandesgericht Wien aber zurückgewiesen. Mehr dazu hier.

Wagner-Gruppe in Belarus: Polen will Grenzschutz stärken

In Polen beobachtet man unter besorgtem Blick die Verlegung der Wagner-Gruppe nach Belarus. Der EU-Mitgliedsstaat will daher seine Grenze stärker schützen. Zum Artikel.

Volbeat in Graz: Die harten Tage sind gezählt

Gestern Abend gab es beim Konzert der dänischen Band Volbeat in der Stadthalle Graz Heavy Metal für die ganze Familie. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Hälfte der Bekleidungsgütesiegel hält nicht, was sie verspricht

Laut Greenpeace ist jedes zweite Nachhaltigkeitslabel von Bekleidungskonzernen nicht vertrauenswürdig. Gefordert wird ein EU-Gesetz gegen Greenwashing. Mehr dazu hier.

Neuer Name für AlphaTauri: Toro Rosso, Ford Racing oder doch ganz anders?

Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung verriet RB-Motorsportberater Helmut Marko, dass AlphaTauri im nächsten Jahr fix einen neuen Namen bekommt. Zum Artikel.

"Dirty Dancing" kann's auch live: Ein Fest der tanzenden Herzen

Standing Ovations gab es in der Grazer Oper für das aus 15 Nationen bestehende Ensemble der Liveversion des Kultfilms "Dirty Dancing". Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Ein Seminar soll Männern dabei helfen, über Gefühle zu reden

Weil es speziell Männern oft schwerfällt, über Gefühle zu reden, bieten zwei Psychotherapeuten jetzt ein Seminar dazu an. Mehr dazu hier.

Meine Empfehlung: Wie Sie Rückenschmerzen wirklich vorbeugen können

Rückenschmerzen sind das Volksleiden Nummer eins: Woran das liegt und was Sie für Ihren Rücken tun können, beantworten die Experten in "5 gesunden Fragen" im Video.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

