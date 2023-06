Vier Tage lang wurde intensiv nach dem Tauchboot "Titan" gesucht. Vergeblich. Am Donnerstag wurden Teile des U-Boots am Meeresboden entdeckt. Somit wurde es traurige Gewissheit, dass alle fünf Insassen tot sind.

Die Insassen sollen laut Expertin einen "schmerzlosen Tod" gestorben sein. Die US Navy soll die Implosion bereits am Sonntag registriert haben. Mehr dazu hier.

Braucht der Staat Zugriff auf Messenger-Dienste?

Was ist ein Bundestrojaner? Und braucht der Staatsschutz mehr Befugnisse zur Überwachung von Extremisten, wie er es selbst behauptet? Hier sind die Antworten auf die häufigsten Fragen.

Das sind die Top-Gagen im Haus Graz

Österreich diskutiert über das Gehalt des Magistratsdirektors in Klagenfurt. In Graz ist man da deutlich sparsamer. Ein Überblick über die Top-Gagen. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Kika/Leiner-Pleite: "300 Betriebe haben Interesse an Beschäftigten"

Arbeitsminister Kocher lädt heute zum "runden Tisch": Kocher betont, dass sich bereits 300 Unternehmen in ganz Österreich gemeldet haben, die den betroffenen Beschäftigten Jobs anbieten. Mehr dazu hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Michael Ostrowski: "Ich bin ein Reisender und ein mich dabei selber Findender"

Der Schauspieler, Regisseur und Autor Michael Ostrowski geht auf musikalische Lesetour zu „Der Onkel“, urlaubt für ServusTV und dreht einen Krimi in Graz. Hier geht's zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Kärntner Transgender-Schüler dürfen sich neue Vornamen aussuchen

Die Bildungsdirektion Kärnten erstellte ein Arbeitspapier zum Umgang mit Schülern, die mit einem anderen Vornamen, Geschlecht oder Pronomen angesprochen werden wollen. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Franz Miklautz: "So etwas wie Rache ist mir völlig fremd“

Nach Weisung des Justizministeriums wurde das Verfahren gegen den Kärntner Journalisten Franz Miklautz eingestellt. Jetzt bezieht er persönlich Stellung. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Rad-Profi Marco Haller: "Vielleicht ist alles eine Art Selbstschutz"

Marco Haller startet bei den Staatsmeisterschaften in Tirol/Niederösterreich und wurde erneut für die Tour de France nominiert. Doch seine Gedanken sind bei Gino Maeder. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Wiener Donauinselfest feiert Jubiläumsausgabe

Das Wiener Donauinselfest feiert dieses Wochenende sein 40. Jubiläum. Bis Sonntag sind bei gratis Eintritt unter anderem RAF Camora, Bonnie Tyler und Silbermond auf der Festbühne zu sehen. Mehr dazu hier.

Meine Empfehlung: Die besten Tipps für einen Familienurlaub an der Algarve

Sandstrände, Steilküsten und Surfkurse: Die portugiesische Algarve ist ein tolles Familienreiseziel. Die besten Tipps entlang der Küste finden Sie hier.

