Mehr als drei Tage nach dem Verschwinden des "Titanic"-Tauchboots im Atlantik schwindet die Hoffnung auf ein Überleben der fünf Vermissten. Ihnen geht langsam der Sauerstoff aus. Er dürfte nur noch für wenige Stunden reichen, falls die "Titan" überhaupt weiter intakt ist.



Die Rettungstrupps unter Führung der US-Küstenwache verstärkten ihre Anstrengungen am Mittwoch erneut und konzentrierten sich auf ein Gebiet, aus dem zuvor Geräusche vernommen wurden.

Heutige Empfehlungen:

Kärnten: Murenabgänge, Straßensperren und Hagel in Tennisball-Größe

Am Mittwoch kam es in Kärnten und Osttirol zu teilweise heftigen Gewittern und Hagel nach einem heißen Tag. Höchste Warnstufe gab es im Raum Villach und Klagenfurt. Zwei Straßen wurden aufgrund von Murenabgängen gesperrt.

Dieses Hagelkorn fiel in Möllbrücke vom Himmel. ©

Auch in der Steiermark kam es in der Nacht auf Donnerstag zu schweren Unwettern. Das Murtal wurde von Hagel heimgesucht, im Bezirk Liezen gab es Starkregen. Wie es mit dem Wetter am Wochenende weiter geht, lesen Sie hier.

Wie ein Kärntner die Regeln für die Handy-Abnahme zu Fall bringen könnte

Der Verfassungsgerichtshof berät diese Woche darüber, ob Staatsanwälte zu einfach Mobiltelefone auswerten dürfen. Wie berichtet, gingen die Wogen hoch, als einem Kärntner Aufdeckungsjournalist das Handy durch die Staatsanwaltschaft abgenommen wurde. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Wie Rumänien zum größten Gasproduzenten der EU aufsteigt

OMV-Investition von vier Milliarden Euro im Schwarzen Meer wird Rumänien zum größten Gasproduzenten der EU machen. Für Europa, den Balkan, bedeutet die Erschließung ab dem Jahr 2027 viel mehr Unabhängigkeit von russischem Gas. Doch es gibt auch Kritik.

Als erste Frau: Steirerin Elisabeth Egger schrieb eindrucksvoll Geschichte

Elisabeth „Eli“ Egger hat nach zehn Tagen und fünf Stunden das Ziel beim Red Bull X-Alps erreicht. Die Steirerin ist die erste Frau, der dieses Kunststück gelang. Mehr darüber lesen Sie hier.

Elisabeth Egger © Red Bull

US-Sängerin Kesha nach Eizellenentnahme "fast gestorben"

Die Popmusikerin unterzog sich 2022 einer Kinderwunschbehandlung, einige Wochen später kam es zu Komplikationen. Kesha fühlte sich plötzlich schwach und konnte kaum mehr laufen. Sie musste daraufhin ins Krankenhaus.

Sängerin Kesha leidet an einer Immunschwäche. © Imago

Australien ist wieder mitten im Dinosaurier-Fieber

Lange galt Australien als schlechtes Pflaster für Paläontologen. Doch nun wird eine verschlafene Kleinstadt durch eine Reihe von Fossilienfunden zum Mekka für Dino-Fans. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: Wie kann ich mich vor K.o.-Tropfen schützen, Herr Böhm?

K.o.-Tropfen sind gefährlich, aber um welche Substanzen handelt es sich dabei eigentlich? Und welche gesundheitlichen Folgen können diese nach sich ziehen. Die wichtigsten Antworten zum Thema gibt es in der neuen Folge von "Ist das gesund?".

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen