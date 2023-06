Mahlzeit! Die Bürgerinnen und Bürger sind wieder gefordert, ihre Stimme abzugeben: Mit dem heutigen Montag und noch bis 26. Juni können insgesamt neun Volksbegehren – darunter "NEUTRALITÄT Österreichs JA", das "Anti-gendern-Volksbegehren" oder "Asylstraftäter sofort abschieben" – unterstützt werden. Unterzeichnet werden können die Begehren in einem beliebigen Eintragungslokal in ganz Österreich oder online mittels elektronischer Signatur. Hier lesen Sie mehr.

Bootsunglück in Griechenland: Darstellungen der Küstenwache unglaubwürdig

Eine Recherche der BBC zeigt, dass die Darstellungen der griechischen Küstenwache bezüglich des Unglückhergangs so nicht stimmen können. So bleiben mehrere Fragen zur Katastrophe offen. Was geschah wirklich?

Das sind Europas sechs Rezepte gegen Waldbrände

In Übersee wüten seit Wochen mehrere Waldbrände. Auch in Europa steigt im Sommer die Gefahr sprunghaft an. So werden bereits erste Vorbereitungen getroffen.

Eierschwammerl und Co.: Blüht uns heuer eine gute Schwammerlsaison?

Das monatelange "Aprilwetter" dürfte heuer Körbe und auch Rucksäcke prächtig mit Eierschwammerln wie Pilzen füllen. Doch langfristig blühen uns massive Änderungen durch den Klimawandel.

Warum die Inflation in Österreich noch immer so viel höher ausfällt

Seit 2022 hat Österreich eine deutlich höhere Inflationsrate als der Euroraum, zuletzt waren es um 2,6 Prozentpunkte mehr. Das hat gleich mehrere Ursachen, wie aktuelle Analysen von Nationalbank und Wifo zeigen. Ein Überblick.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Welle der Gewalt erschüttert Badeort Lignano

Drei Messerangriffe auf junge Männer und zwei niedergeschlagene Pensionisten, langjährige Stammgäste, die ins Krankenhaus mussten, sorgen als bisherige Junibilanz in Lignano für Diskussionen. Unser Italien-Korrespondent Stephan Schild berichtet.

Vorschlag für Klimaschutz: Irland könnte 200.000 Kühe töten

Landwirte könnten 3000 Euro Entschädigung je Kuh erhalten. Das macht 200 Millionen Euro jährlich bis 2025. Mehr dazu lesen Sie hier.

Emma Raducanu wünscht sich, die US Open nie gewonnen zu haben

Emma Raducanu hat 2021 als Qualifikantin die US Open gewonnen – und hat seither die Tenniswelt kennengelernt. Ihre Erkenntnis: "Da draußen gibt es viele Haie." Hier geht's zum Artikel.

Konzert abgebrochen: Helene Fischer verletzt sich auf der Bühne

Schreckmoment vor Tausenden Fans: Der deutsche Schlagerstar verletzte sich bei Akrobatikeinlage und musste in ärztliche Behandlung. Hier lesen Sie mehr.

