Viele Österreicherinnen und Österreicher spüren die Teuerung ganz besonders im Geldbörserl. Kein Wunder, denn das allgemeine Preisniveau stieg im Jahr 2022, verglichen mit 2021, im Schnitt um 8,6 Prozent an.

Österreichs Impfstoffbeschaffung: Zu wenig, zu viel und dann zu teuer

Österreich bestellte am Anfang der Pandemie zu wenig Impfstoff und dann zu viel. 2022 haben sich die Dosen verdreifacht, während sich die Kosten vervierfacht haben, so ein Bericht des Rechnungshofes. Mehr dazu hier.

Ex-Außenministerin Karin Kneissl plant Umzug nach Russland

Ex-Außenministerin Karin Kneissl hat bereits in der Vergangenheit mit ihrer Russland-Nähe für Schlagzeilen gesorgt. Nun will sie diese auch geografisch leben. Mehr dazu hier.

Nach Tod von Mädchen in Therme: Vater wird angeklagt

Das fünfjährige Mädchen konnte nicht schwimmen und war ohne Schwimmhilfe in einem tiefen Becken, während der Vater abwesend war. Mehr dazu hier.

Tierliebe: Knapp 40 Prozent der Österreicher besitzen ein Haustier

Hauptmotiv für die Anschaffung sei Tierliebe, so das Ergebnis einer IMAS-Umfrage, die am Freitag in Linz veröffentlicht wurde. Auffällig ist, dass es mehr Tierhalterinnen als Tierhalter gibt. Mehr dazu hier.

Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Superstar McGregor

Kampfsportler Conor McGregor soll nach seinem Pausenauftritt während des NBA-Finales eine Frau auf der Toilette angegriffen haben. Der 34-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Mehr dazu hier.

"Germanys Next Topmodel": Diese Gewinnerin sorgt für eine Premiere

Zum ersten Mal wurde ein Plus-Size-Model zur Siegerin der Sendung gekürt. Vivien (23) setzte sich gestern Abend beim großen Finale der 18. Staffel der Heidi-Klum-Show durch. Mehr dazu hier.

Lido Sounds, Frequency und Co.: Der Festivalsommer 2023

Welches Musikfestival findet heuer wo statt – und vor allem wann? Ein Überblick über den Festivalsommer 2023 – in Österreich und über die Landesgrenzen hinaus. Hier geht's zum Festivalguide.

Meine Empfehlung: Diese Pflanzen gedeihen auch auf einem schattigen Balkon

Auch wenn der Balkon nicht viel Sonne abbekommt, muss man nicht auf Blütenschmuck verzichten. Diese Pflanzen fühlen sich auch im Schatten wohl. Zum Artikel.

