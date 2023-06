Mahlzeit! Eine Woche nach seiner turbulenten Kür zum SPÖ-Chef gab Andreas Babler heute bekannt, wer die Bundesgeschäftsführung und den SPÖ-Klubvorsitz übernimmt. Präsidium und Vorstand gaben am Vormittag grünes Licht: Die Bundesgeschäftsführung wird von Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim besetzt. Den SPÖ-Klubchefsessel übernimmt geschäftsführend der Kärntner Abgeordnete Philip Kucher, formal führt ihn Babler. Über weitere Entwicklungen halten wir Sie im Liveblog auf dem Laufenden.

Klimaschutz: Wird Klagen das neue Kleben?

Der Verfassungsgerichtshof prüft in den nächsten Wochen Klimaklagen. Bleibt nur noch der rechtliche Weg, um Klimaschutz einzufordern – und wie aussichtsreich sind diese Klagen? Mehr zum Thema hier.

Steuerzahler sind größte Einzelgläubiger in der Kika/Leiner-Pleite

Am Landesgericht St. Pölten wurde heute das Sanierungsverfahren von Kika/Leiner ohne Eigenverwaltung eröffnet. Auf viele Fragen in der Großpleite fehlen noch Antworten. Was man aber jetzt schon weiß – und wie es weitergeht, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Tödlicher Unfall am Tag der Führerscheinprüfung

Schrecklicher Unfall bei Linz: Am Tag seiner Führerscheinprüfung verursachte ein 17-Jähriger einen Frontal-Unfall. Seine Beifahrerin und der andere Fahrer starben. Mehr dazu hier.

Erster Personenzug hat den Koralmtunnel durchquert

Die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt ist im Zielsprint und um ein historisches Ereignis reicher. Zum ersten Mal durchquerte am Montag ein Personenzug den 33 Kilometer langen Koralmtunnel durchgehend auf den fertigen Schienen. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

US-Schauspieler Treat Williams nach Motorradunfall verstorben

Der US-Schauspieler Treat Williams ("Hair", "Everwood") ist nach einem Motorradunfall im US-Staat Vermont gestorben. Mehr dazu hier.

Christoph Heusgen im Interview: "Österreich muss bei Lieferung von Waffen und Munition dabei sein"

Man sei bei den Waffen, die der Ukraine ermöglichen sollen, ihr Territorium wiederzuerobern, schon sehr weit gekommen, sagt der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen. Warum er ein Sondertribunal für Putin für alternativlos hält, lesen Sie im Interview.

Parakletterin Sandra Pollak: "Ich war so erschöpft, dass mir alles die Kraft geraubt hat"

Sandra Pollak feierte nach einem Jahr Zwangspause und Burnout ihr Comeback am Podium. Ihre größte Angst? "Zu erblinden und diese Zeit der Ungewissheit rund um Multiple Sklerose." Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Schwedens Fußballerinnen mussten sich vor WM entblößen

Um das Geschlecht nachzuweisen, soll es laut Ex-Teamspielerin Fischer körperliche Untersuchungen gegeben haben. Dabei mussten sich die Spielerinnen komplett ausziehen. Mehr dazu hier.

Umfrage: In Österreich verwenden deutlich mehr Frauen als Männer Deos

Rund zwei Drittel (knapp 65 Prozent) der Befragten verwenden Deos oder Antitranspirante täglich. Mehr dazu hier.

Peter Kraus dreht voller Erinnerungen am Wörthersee

Ende April beendete Peter Kraus (84) seine Abschiedstournee, für Galas oder Einzeltermine kann sich der Wahlsteirer allerdings vorstellen, auch weiterhin auf der Bühne zu stehen. Für eine neue Fernsehdokumentation über sein Leben steht er derzeit am Wörthersee vor der Kamera. Hier geht es zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: Verrohung vorbeugen – wie können Kinder Empathie lernen?

Kinder und Jugendliche waren in den letzten Jahren mit vielen Krisen konfrontiert, Gewaltakte steigen. Empathietrainerin Eva Hoffmann schildert im Interview, wie man einer Verrohung der Gesellschaft vorbeugen kann. (Kleine Zeitung PLUS)

