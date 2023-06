Mahlzeit! Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi ist am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Medienunternehmer starb in der Mailänder San Raffaele-Klinik, in der er am Freitag wegen seiner chronischen Leukämie eingeliefert worden war. Noch am Montag hatte Berlusconi Besuch von seinen Töchtern Marina und Eleonora. Mehr dazu lesen Sie hier.

Felssturz in Galtür: "Da kommt der halbe Berg daher"

In der Silvretta-Gruppe kam es gestern zu einem dramatischen Felssturz: Gesteinsmassen donnerten in die Tiefe, Verletzte gab es zum Glück keine. Ein Tiroler Bergretter filmte die Katastrophe. Hier gibt es die Hintergründe.

Fünfjähriges Mädchen beim Wandern von Kühen schwer verletzt

Der Unfall hat sich auf einer Alm in Tirol ereignet. Das Mädchen war mit seinem Vater auf einem Wanderweg unterwegs. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Mehr dazu hier.

Diese Tunnel sind ab heute wegen Bauarbeiten gesperrt

Wegen Wartungs- und Sanierungsarbeiten sind ab heute mehrere Straßen und Tunnel gesperrt. Die Asfinag hat Umleitungen eingerichtet. Hier geht es zur Übersicht.

Selenskyj verurteilt Schüsse auf Rettungsboote in Flutgebiet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Schüsse auf Rettungsboote mit Zivilisten im gefluteten Kriegsgebiet Cherson im Süden des Landes scharf verurteilt. Mehr dazu hier.

Mutter von geretteten Kindern soll nach Absturz noch gelebt haben

Die Mutter der aus dem Regenwald im Süden von Kolumbien geretteten Kinder soll nach dem Flugzeugabsturz vor über einem Monat noch einige Tage gelebt haben. Hier lesen Sie die Hintergründe.

Das Vertrauen in die Politik ist auf Talfahrt

Das Vertrauen in die Politik liege nicht erst seit der Krise der SPÖ am Boden, sondern schon seit Jahren, attestieren Forscher. "Der Anspruch der Bevölkerung ist, dass Politiker ihren Job machen." Mehr dazu lesen Sie hier.

Für jeden dritten jungen Mann ist Gewalt gegen Frauen akzeptabel

Nach einer neuen Studie prägten traditionelle Rollenbilder das Bewusstsein vieler junger Männer. Demnach sind 34 Prozent der Befragten schon einmal handgreiflich gegenüber Frauen geworden, um ihnen Respekt einzuflößen. Mehr dazu hier.

Heutige Empfehlungen:

T. C. Boyle: „Ich bin der Gott meiner Welt und meiner Charaktere"

T. C. Boyle, gefeierter Popstar unter den US-Literaten, spricht mit der Kleinen Zeitung über seinen Roman „Blue Skies“, die Klimakrise, Insekten, das Älterwerden und politische Bandenbildung. Hier geht es zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

"Hare Scramble": Das sind die Helden vom Erzberg

Beim "Hare Scramble", dem Höhepunkt des 27. Erzbergrodeos, bevölkerten am Sonntag Tausende Zuseher den Erzberg in Eisenerz. Nur 17 von 500 Motorradfahrern erreichten das Ziel. Für die Zuseher ein scharfkantiges Spektakel. Hier geht es zur Reportage.

Ehemaliger Düdelingen-Trainer beerbt Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt setzt in Zukunft auf Trainer Dino Toppmöller. Der 42-Jährige tritt bei den Deutschen die Nachfolge von Oliver Glasner an. Mehr dazu hier.

Zoo Schmiding freut sich über Giraffenbaby

Zum zweiten Mal binnen eines Jahres freut man sich im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels über Giraffennachwuchs: Am Freitag brachte Giraffenkuh Sara, bereits mehrfache Mama, ein Junges zur Welt, das von den Tierpflegern auf den Namen Ivie (Schmuckstück) getauft wurde.

Giraffenbaby Ivie © APA/ZOO SCHMIDING / PETER STERNS

Meine Empfehlung: Gekündigt? Wann Sie sich erfolgreich dagegen wehren können

Was Sie tun können, wenn Sie aus "Vergeltung" gekündigt wurden, wegen einer chronischen Krankheit oder einer Weltanschauung, die ihrer oder ihrem Vorgesetzten nicht passt, lesen Sie hier.



