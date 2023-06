Mahlzeit! Nach jahrelangem Ringen haben sich die EU-Staaten auf eine Verschärfung der EU-Asylregeln verständigt. Konkret ging es bei den EU-Innenministern am Donnerstag in Luxemburg um die Verteilung von Asylsuchenden in der Europäischen Union sowie um Vorprüfungen von Asylanträgen für Menschen an der europäischen Außengrenze mit geringen Chancen auf Bleiberecht. Hier geht's zu den Hintergründen.

Interview mit Drexler und Kaiser: "Kein vernünftiger Mensch legt Bundesländer zusammen"

Die Landeshauptleute Christopher Drexler und Peter Kaiser fahren am Montag erstmals durch den Koralmtunnel. Wird das Projekt die Länder einander näherbringen? Ein Doppelinterview zu Kultur, Tradition und Infrastruktur lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Christopher Drexler und Peter Kaiser © KLZ/Nadja Fuchs

Schwere Unwetter in der Steiermark und Kärnten

Am Donnerstag zogen starke Unwetter und Hagel über die Steiermark und Kärnten. Dabei kam es zu Überschwemmungen und erheblichen Schäden, unter anderem in der Landwirtschaft.

Urlauber ärgern sich über Preise in Restaurants an der Adria

Die Preispolitik in Restaurants an der oberen Adria ärgert Urlauber aus Kärnten und der Steiermark. In Kroatien sei die Teuerung seit der Euro-Einführung spürbar, Preisvergleiche zahlen sich dort ebenso aus wie in Slowenien und Italien. Mehr dazu lesen Sie hier.

Einkaufspreise für Strom sinken im Juli um 13,4 Prozent

Der Strompreisindex sinkt deutlich im Vergleich mit dem Vormonat. Im Verhältnis zum Vorjahr liegen die Einkaufspreise für Strom aber immer noch deutlich höher. Mehr dazu lesen Sie hier.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Sebastian Ofner ist Österreichs neue Nummer eins im Tennis

Sebastian Ofner wird in der neuen Tennis-Weltrangliste ab Montag als bester Österreicher aufscheinen. Dominic Thiem hat durch sein Zweitrunden-Aus in Heilbronn verpasst, den Steirer abzufangen. Mehr dazu hier.

Pirat, Rocker, Rebell im Rampenlicht: Johnny Depp wird 60

Johnny Depp feiert am 9. Juni seinen 60. Geburtstag. Er kann auf ein bewegtes Leben vor und hinter der Kamera zurückblicken. Depp feierte kürzlich sein großes Leinwandcomeback in Cannes. Mehr zur Person des US-Schauspielers lesen Sie im Porträt.

Das sind die fünf Finalistinnen

Halbfinale bei Germany's Next Top Model: Eine Kandidatin musste die TV-Show verlassen, daher geht Heidi Klum mit fünf Models ins große Finale, das am 15. Juni live ausgestrahlt wird. Mehr dazu hier.

Die fünf Finalistinnen Vivien, Nicole, Selma, Somajia und Olivia mit Heidi Klum (dritte von rechts) © ProSieben/Sven Doornkat

Meine Empfehlung: Einfach zu Fuß in den Urlaub? Hierhin können Sie von Graz aus wandern

In den Urlaub fliegen oder fahren kann jeder – aber warum nicht einfach einmal vor der Haustüre losgehen? In und um Graz starten mehr Weitwanderwege, als man denken würde. Eine Übersicht finden Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!

