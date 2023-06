Mahlzeit! Vergangene Woche wechselte Kika/Leiner den Besitzer, gestern dann der Schock: 23 der 40 Möbelhaus-Standorte werden österreichweit geschlossen, fast 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihren Job. Nun steht eine Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens im Raum. Hier geht es zum Hintergrund.

Babler stellt sich der Parteizentrale vor

Kurz nach 9 Uhr traf der SPÖ-Chef heute in der Parteizentrale in der Löwelstraße ein, um sich mit den Mitarbeitern auszutauschen. Empfangen wurde Andreas Babler mit langanhaltendem Beifall. Hier geht es zum Artikel.

Sechs Monate bedingt für Ex-Politiker wegen Sozialbetrugs

Laut Anklage soll Stefan Petzner im Jahr 2019 Arbeitslosengeld und Notstandshilfe bezogen und zu Unrecht knapp 7600 Euro kassiert haben. "Ich war der Überzeugung, dass das alles in Ordnung ist", sagte der Angeklagte. Hier geht es zum Artikel.

Kachowka-Staudamm-Bruch: Was wir bisher wissen, was nicht

Die Sprengung eines ukrainischen Staudamms hat im Ukraine-Krieg neuerlich für wechselseitige Anschuldigungen gesorgt. Hinter dem Vorfall stehen nach wie vor viele Fragezeichen. Mehr dazu hier.

Grazer Lehrer sammelte Spenden für Klassenfahrt nach London

Philippe Andrianakis (33) ist Lehrer an der MS Algersdorf. Um seinen Schülerinnen und Schülern eine Klassenfahrt nach London zu finanzieren, sammelte er Spenden. Hier geht es zum Artikel.

Die Schülergruppe in London © Privat

Wanderinnen, die sich vor Wolf fürchteten, droht hohe Geldstrafe

Der vermeintliche Wolf könnte ein Schwein gewesen sein. Doch weder das noch der Einsatz des Polizeihubschraubers sind Gründe, warum die zwei Wanderinnen in Kärnten womöglich zur Kasse gebeten werden. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Andreas Gabalier sorgte bei Gala für einen absoluten Gänsehautmoment

In Velden wurde am Dienstagabend des 1991 verstorbenen Hauptdarstellers von "Ein Schloss am Wörthersee" und Schlagerstars Roy Black gedacht. Eine ganz besondere Hommage gab es von Andreas Gabalier.



"Hupf in Gatsch" neu konzipiert mit viel Musik und guter Stimmung

Heute startet das viertägige Nova-Rock-Festival mit Bands wie Slipknot und Die Ärzte. Rund 200.000 Besucher werden erwartet und auf Regen ist man im Gegensatz zu 2022 gut vorbereitet. Wir halten die Fans die nächsten Tage auf dem Laufenden!

Schlammschlacht auch heuer beim Nova Rock? © APA/FLORIAN WIESER

Meine Empfehlung: Das ist die vielleicht am meisten unterschätzte Stadt Italiens

Die ligurische Hafenstadt Genua ist ein Ort voller Höhen und Tiefen. Auf spannende Gegensätze hat sich die Stadt geradezu spezialisiert. Eine Tour zwischen Kränen und Palästen. Lesen Sie mehr dazu hier.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch!

