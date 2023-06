Mahlzeit! Paukenschlag in der Causa Eurofighter. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat eine Anklageschrift gegen Ex-Magna-Chef Siegfried Wolf und Ex-Magna-Vorstand Hubert Hödl eingebracht, es geht um den Verdacht der Geldwäsche. Beide können gegen die Anklage Einspruch erheben. Hier geht es zu den Details.

Rammstein: Auch junge Grazerin wurde von Lindemanns Russin kontaktiert

Frauen als Ware, Sex-Castings für Partys, Drogen und Gewalt. Die Band Rammstein sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Auch eine Grazerin wurde kontaktiert. Hier geht es zur Recherche von Julian Melichar. (Kleine Zeitung PLUS)

Kärntner Polizei gelang großer Schlag gegen Drogenring

Über ein Jahr dauerten die Ermittlungen gegen den Drogenring. Erste Verhaftungen gab es bereits im April. Am Sonntag wurde ein weiteres Mitglied der kriminellen Organisation am Flughafen in Klagenfurt festgenommen. Mehr dazu hier.

GAK bleibt in 2. Liga: "Es ist das eingetroffen, was sich keiner zu denken getraut hat"

Die Birkenwiese in Dornbirn verwandelte sich nach Schlusspfiff in ein rotes Tal der Tränen. Neben der Trauer über den verpassten Aufstieg war aber auch viel Stolz spürbar. Eine Reportage von Christian Albrecht.

Kommentar von Michael Schuen: Für den GAK heißt es nun: Aufstehen, Krone richten, wieder versuchen (Kleine Zeitung PLUS)

Der GAK hat den Meistertitel verspielt und bleibt in der 2. Liga © GEPA pictures

Heutige Empfehlungen:

Café Sacher in Triest muss vorübergehend Betrieb einstellen

Zwangspause für das neu eröffnete Café Sacher an der Adria. Der Ansturm war so groß, dass das wichtigste Produkt nicht mehr zu bekommen war. Mehr dazu hier.

Wegen Mordes an Kindern verurteilt: Mutter nach 20 Jahren begnadigt

In Australien ist eine wegen mehrfachen Mordes verurteilte Frau nach 20 Jahren Haft begnadigt worden, weil erhebliche Zweifel an ihrer Schuld bestehen. Hier geht es zur Meldung.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Narzissenfest: Popeye sicherte sich den Sieg

Tausende Besucher bestaunten beim 63. Narzissenfest in Bad Aussee die Figuren aus 700.000 Blumen. Die Popeye-Figur gewann das Rennen um den ersten Platz. Hier geht es zum Artikel.

Zlatan Ibrahimovic beendet seine Karriere als Fußballer

Der Schwede Zlatan Ibrahimovic hat nach dem letzten Saisonspiel des AC Milan sein Karriereende verkündet. Der 41-Jährige war zuletzt stark von Verletzungen geplagt. Mehr dazu hier.

Meine Empfehlung: Heute schon gerätselt?

Langeweile in der Mittagspause? Kreuzworträtsel, Sudoku, Wordle und das tägliche Horoskop. Hier geht es zu den Spielen auf unserer Webseite.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die (kurze) Arbeitswoche!

Verwaltung von Push-Mitteilungen