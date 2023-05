Mahlzeit! Der Mai neigt sich dem Ende zu und der Juni steht mit vielen Neuerungen vor der Tür. Somit liegt das erste Halbjahr des Jahres 2023 bereits wieder hinter uns. Was hat sich verändert, was wird teurer und wo kann man sparen? Wir haben einen Überblick mit den wichtigsten Änderungen des Monats Juni für Sie zusammengestellt.

Heutige Empfehlungen:

Babler: "Mit mir droht absolut kein EU-Austritt"

Dass Traiskirchens Stadtchef Andreas Babler in einem nun verbreiteten Video aus 2020 gegen die EU wettert, sei kein Aufruf zum Austritt, versichert er. Seinen Marxistensager hätte er heute anders formuliert. Zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Andreas Babler © APA/ROLAND SCHLAGER

Eine Eskalation mit Ankündigung und Hintergedanken

Nach den blutigen Auseinandersetzungen im Norden des Kosovos hat die NATO ihre Präsenz in der Region erhöht. An einer Deeskalation sind sowohl Serbien als auch der Kosovo nicht interessiert. Dem angeschlagenen serbischen Präsidenten Vucic spielt der Konflikt in die Karten. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Christian Deutsch tritt nach dem Parteitag ab

Nach dem Parteitag am Samstag wird sich der umstrittene Bundesgeschäftsführer der SPÖ zurückziehen. Zur Meldung.

Ausflugsschiff kentert am Lago Maggiore: Vier Tote - darunter auch Agenten

Vier Personen - zwei Männer und zwei Frauen- sind nach dem Kentern eines Ausflugsschiffs auf dem Lago Maggiore in Norditalien ums Leben gekommen. Unter den Opfern waren keine Österreicherinnen und Österreicher - dafür offenbar mehrere Agenten. Mehr dazu.

Vier Menschen kamen ums Leben © AP

Brand im Landesklinikum Mödling durch Zigarette: Drei Tote

Für drei Männer in dem Raum, in dem der Brand ausgebrochen ist, kam jede Hilfe zu spät. Feuerwehr und Rettung standen im Großeinsatz. Brandauslöser dürfte eine Zigarette gewesen sein. Zum Artikel.

Marktplatz für Kleininvestments von Immobilien expandiert

Ziel von Brickwise ist es, Immobilien-Investments in die breite Masse zu bringen. In schwierigen Zeiten wird jetzt die Zielgruppe erweitert. Außerdem expandiert das Start-up nach Deutschland. Zur Übersicht.

Sebastian Ofner gegen Sebastian Korda seit 11 Uhr im Liveticker

Sebastian Ofner trifft in der zweiten Runde der French Open ab 11 Uhr auf Sebastian Korda (USA). Hier sind Sie live dabei.

Das soll die neue Frau an der Seite von Florian Silbereisen sein

Schauspieler und Entertainer Florian Silbereisen ist nach der Trennung von Langzeitfreundin Helene Fischer offenbar wieder glücklich vergeben. Seine neue Auserwählte soll er in einem Hotel in Österreich kennen und lieben gelernt haben. Zum Artikel.

Florian Silbereisen soll wieder vergeben sein © IMAGO/STAR-MEDIA

"Bauer sucht Frau": Herzblut für den Hof, aber die Liebe lässt auf sich warten

Das Erfolgsformat "Bauer sucht Frau" geht Mittwochabend um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn in die 20. Staffel. Die Steiermark ist stark vertreten. Alles zur Sendung.

Meine Empfehlung: Ich speise Strom ins öffentliche Netz ein: Muss ich den Erlös versteuern?

Was man wissen sollte, wenn man Strom, den man mit der privaten Photovoltaikanlage produziert hat, verkauft - also ins öffentliche Netz einspeist. Der Rat vom Steuerexperten.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

Verwaltung von Push-Mitteilungen