Mahlzeit! Gehören Sie auch zu den rund 25 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, die über Pfingsten einen (Kurz-)Urlaub antreten wollen? Die Hälfte der Reisenden wird dabei die Zeit nutzen, um ins Ausland zu fahren – doch jede bzw. jeder Zweite bleibt in Österreich. Und da gilt die Steiermark (21 Prozent) vor Kärnten (18 Prozent) als beliebteste Urlaubsdestination. Was klar ist: Ein Stau-Wochenende ist vorprogrammiert.

Nach großer Razzia: Klimaaktivisten protestieren heute in Graz

Der Letzten Generation wird in Deutschland vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung zu sein. In Österreich sind Protestmärsche geplant, so etwa am heutigen Freitag in Graz.

Haslauer zu FPÖ-Koalition: "Ich hatte anderes geplant"

Bei der Präsentation des gemeinsamen Koalitionspaktes gab sich Salzburgs Landeshauptmann Haslauer pragmatisch. Coronastrafen will man (im Gegensatz zu Niederösterreich) nicht zurückzahlen. Hier lesen Sie mehr.

Medwedew: Präventivschlag, falls Kiew Atomwaffen erhält

Der russische Spitzenpolitiker Dmitri Medwedew droht mit einem Präventivschlag für den Fall, dass der Westen der Ukraine Atomwaffen zur Verfügung stellen sollte. Hier lesen Sie mehr.

Alles rund ums Thema Gelsenplage und Tigermücken

Wird heuer ein Gelsenjahr? Und was muss man über die aus subtropischen Gebieten nach Österreich eingewanderte Tigermücke wissen? Die Kollegen haben recherchiert.

Die Tigermücke hat sich in Österreich niedergelassen. © adobe stock

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Elon Musks Start-up "Neuralink" darf Hirnimplantate an Menschen testen

Der erste Antrag wurde abgelehnt, nun gibt es grünes Licht für den Versuch am Menschen. Bei der Präsentation von Neuralink vor mehr als einem Jahr steuerte ein Affe mit einem Gehirnchip ein Computerspiel allein mit seinen Gedanken. Hier lesen Sie mehr.

Passagier öffnet Flugzeugtür während des Fluges

Dramatischer Vorfall in Südkorea: Einem Passagier gelang es während des Landeanfluges eine Flugzeugtür zu öffnen. Neun Reisende mussten zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Der GAK steht kurz vor dem Aufstieg

Der GAK hat sich in der laufenden Zweitliga-Saison nie aus der Ruhe bringen lassen und steht nun kurz davor, sich für die kontinuierliche Arbeit mit dem Aufstieg zu belohnen. Gegen Amstetten könnten heute (19.15 Uhr) schon die Sektkorken knallen. Die ausführliche Analyse von Sport-Redakteur Christian Albrecht lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Sorge um Skilegende: Marco Büchel "kommt oft nicht mal aus dem Bett"

Marco Büchel sorgt mit einem Posting auf Instagram für Besorgnis. Der 51-Jährige schreibt, dass er an Long Covid leide und schildert, wie sehr ihn das im Alltag beeinträchtige sowie mental und körperlich belaste.

Andreas Gabalier und Silvia Schneider zeigen sich gemeinsam

Andreas Gabalier und Silvia Schneider heizen mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram die Gerüchteküche an. Hier geht's zum Artikel.

Meine Empfehlung: Wie Monaco zum Treffpunkt für Reich und Schön wurde

Prachtvoll ragt das Casino von Monte Carlo über die französische Mittelmeerküste. Luxushotels und Restaurants versetzen in eine andere Welt, am Wochenende röhren die Formel-1-Boliden beim Grand Prix. Was hinter der Fassade steckt? Kollegin Felizitas Steiner hat über die faszinierende Geschichte von Monaco recherchiert.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und einen guten Start ins verlängerte Pfingstwochenende.

Verwaltung von Push-Mitteilungen