Mahlzeit! Ein mögliches Verbot für die chinesische Kurzvideo-App Tiktok steht schon länger im Raum. Erste Arbeitgeber haben die umstrittene App aufgrund von Datenschutzverletzungen bereits verboten. Die Europäische Kommission und mehrere Staaten von den USA bis Frankreich haben diesen Schritt in den vergangenen Wochen gesetzt. Nun hat Österreich nachgezogen. Das Verbot gilt für alle Diensthandys im Bundesdienst.

Aktuell kritisiert auch EU-Kommissar Thierry Breton die Video-Plattform. Er habe kürzlich mit dem Geschäftsführer von TikTok, Shou Zi Chew, gesprochen und ihm gesagt, dass es für das soziale Netzwerk in chinesischem Besitz noch viel zu tun gebe. Künftig sollen europäische Digital-Richtlinien Firmen dazu zwingen, stärker gegen Hass und Hetze im Netz vorzugehen und auf Kinder ausgerichtete Werbung zu verbieten. Alles rund um die Causa.

Heutige Empfehlungen:

Papst schickt Vertraute nach Kiew und Moskau

Laut Medienberichten will Papst Franziskus im Ukraine-Krieg vermitteln. In Argentinien sind erste Details zur geheimen Friedensmission bekannt geworden. Mehr dazu.

"Welt"-Interview: Karner bezeichnet FPÖ-Kickl als "Gaukler"

Innenminister Gerhard Karner kündigte zudem laut einem Vorausbericht an, dass Österreich nach Verabschiedung einer neuen europäischen Asylpolitik keine Migranten aus Drittstaaten mehr aufnehmen werde. Zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Schubumkehr in der Energiepolitik: Wird Abu Dhabi das neue Russland?

Seit Wochen verdichten sich Gerüchte, dass die OMV die Anteile am Kunststoffkonzern Borealis wieder abgeben soll. Unser Kollegen Gerald Mandlbauer von den Oberösterreichischen Nachrichten hat recherchiert. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

In Jesolo wurden zwei Kilometer Strand weggespült

Dienstag und Mittwoch sorgten Regen und Wind dafür, dass das aufgewühlte Meer in Jesolo rund zwei Kilometer Strand wegspülte. In Venedig wurde ein Notstand-Dekret erlassen.

Soll ich vor einer Auffrischungsimpfung einen Antikörpertest machen?

Es wird ein starkes Jahr für Zecken. Wie Sie sich vor den Parasiten schützen können und wer sich impfen lassen sollte. Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema FSME-Impfung. Zum Frage und Antwort. (Kleine Zeitung PLUS)

© Stockfotos-MG - stock.adobe.com

Senkung der Mehrwertsteuer? "Das würde unsere Kunden entlasten"

Ralf Teschmit, Geschäftsführer des Diskonters Penny in Österreich, ist für die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel, „weil es den Kunden hilft“. Der Diskonter ist auf Expansionskurs - was mit der Teuerung aber nur bedingt zu tun hat. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Warum Alexander Prass heute nicht mehr von Liefering zu Sturm wechseln würde

Der SK Sturm hat sich in den vergangenen Monaten selbst auf eine höhere Ebene gestellt. Transfers wie jene von Alexander Prass von Liefering zu Sturm wird es wohl in näherer Zukunft so nicht mehr geben. Zum Bericht.

Model Ireland Baldwin ist zum ersten Mal Mama geworden

Die Tochter von Alec Baldwin und Kim Basinger bestätigte am Donnerstag die Geburt ihrer kleinen Tochter. Wie die Mama trägt auch die Kleine einen besonderen Namen eines europäischen Landes. Zum Artikel.

Sam Smith in Wien zwischen Goldengelchen und Teufel

Sam Smith trat gestern Abend in der ausverkauften Stadthalle in Wien auf und feiert heute seinen Geburtstag. Happy Birthday! Zur Konzertkritik.

Meine Empfehlung: Warum Sie bei Nasenbluten den Kopf nicht in den Nacken legen sollten

Es ist ein veralteter Mythos, dass man bei Nasenbluten den Kopf in den Nacken legen soll: Richtig ist, das Gegenteil zu tun. Nasenbluten kann ein Hinweis auf andere Erkrankungen sein.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende!

