E-Autos sind ein ständiges Thema bei uns in Österreich. Viele Besitzer stellen sich täglich die Frage: Wo kann ich mein Auto kostengünstig aufladen? Der ÖAMTC nahm sich nun dieser Frage an und stellt ein erstes kostenloses Vergleichstool für Ladetarife in ganz Österreich vor. Das Projekt wurde in Kooperation mit "Chargeprice" entwickelt und soll den E-Autofahrer künftig helfen, den bestmöglichen Tarif für ihr Auto auszuwählen. Lesen Sie hier alles zum neuen Tool.

E-Fuels und Wasserstoff: Die Mobilität der Zukunft beginnt hier in Graz

Vierbergelauf: Nach Bischofsmesse geht's in Richtung Veitsberg

In Kärnten sind wieder die Vierbergler unterwegs. Mittlerweile haben die Wallfahrer in Karnberg die Feldmesse mit Bischof Josef Marketz gefeiert. Den Weg über den Veitsberg und auf den Lorenziberg haben sie noch vor sich. Zum Liveticker.

Die schönsten Fotos vom Vierbergelauf 2023:

Italien hat Österreich beim Panzertransport offenbar angeschwindelt

Innenministerium hat interne Prüfung des Panzertransports auf der Schiene angeordnet. Österreich hätte laut EU-Experte Obwexer die Durchfuhr von Waffen für die Ukraine in jedem Fall erlauben müssen.

ÖGKV-Präsidentin Potzmann: "Das Gesundheitssystem bricht zusammen"

Bereits zwei Patienten mussten so lange auf die Versorgung in einer Notfallambulanz warten, dass sie in der Zwischenzeit, vom Personal unbemerkt, verstorben sind, berichtet demnach eine Pflegerin.

Drohen Fake-Profile von Promis? Selbst der Papst verliert den blauen Haken

Twitter entfernt kostenlose Verifikationshäkchen. Nur zahlende Abo-Kunden haben noch das Symbol. Das sorgt für Kritik.

"Ich muss siegen": Matthias Strolz veröffentlicht neue Single

Nicht zum ersten Mal geht Ex-Neos-Chef Strolz unter die Musiker. Diesmal setzt er auf den Schock-Faktor. Das Video zum neuen Lied kommt mit Maschinenpistolen, Patronenhülsen und Military-Look daher. Zum Song.

Sturm-Legende Ivica Osim hat seine eigene Straße

Im Juli soll der Stadionvorplatz in Graz in den "Ivica-Osim-Platz" umbenannt werden. In Sarajevo gibt es bereits eine Straße, die nach der Trainerlegende benannt worden ist: den "Bulevar Ivice Osima".

In-Vitro-Fleisch: Kommt unser Schnitzel bald aus dem Labor?

Seit zehn Jahren kann echtes Fleisch im Labor erzeugt werden. International wird an den Methoden für die Massenproduktion gearbeitet. Doch Italien plant ein Verbot, das jetzt auch in Österreich gefordert wird. Lesen Sie alles hier alles darüber. (Kleine Zeitung PLUS)

Welches Potenzial hat Cannabis in der Medizin?

Gegen Schmerzen, bei Multipler Sklerose, gegen Epilepsie: Inhaltsstoffe von Cannabis versprechen großes therapeutisches Potenzial, aber Experten fordern: Es braucht mehr wissenschaftliche Studien. Zum Artikel.

Drake Bells Frau zieht Schlussstrich und reicht Scheidung ein

Der ehemalige Kinderstar fiel in den vergangenen Jahren vermehrt durch Negativschlagzeilen auf. Nun folgt ein weiterer Tiefpunkt, rund eine Woche nach seiner mysteriösen Vermisstenmeldung.

Mirjam Weichselbraun im Interview über Balázs Ekker und ihre Kinder

Mirjam Weichselbraun (41) über die 15. Staffel von "Dancing Stars" und ihre Wunsch-Promis für die 16. Saison der Tanzshow: Heute muss in orf1 wieder ein Paar das Parkett verlassen. Alles zur aktuellen Folge.

Wie wird man Schnecken im Hochbeet los?

Eine unserer Leserinnen ist schon etwas verzweifelt, Schnecken tummeln sich in ihrem Hochbeet. Aber was kann man dagegen tun? Sehen Sie im Video, was Biogärtner Karl Ploberger den Gärtnern rät.

