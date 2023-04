Mahlzeit! Der Countdown läuft - in nicht einmal einem Monat wird Charles III. offiziell zum König gekrönt. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen rund um den 6. Mai auf Hochtouren. Von der offiziellen Zeromonie in der Westminster Abbey bis hin zu der Musik für die Krönungskonzerte ist alles minutiös durchgeplant. Nun ritten hunderte Militärangehörige mitten in der Nacht eine zwei Kilometer lange Strecke vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey ab.

Putin besuchte russische Truppen in der Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin ist Angaben der militärischen Hauptquartiere zufolge in die russisch besetzten Teile der ukrainischen Regionen Cherson und Luhansk gereist. Zum Artikel.

Fehlendes Effizienzgesetz: Jetzt droht Österreich Millionenstrafe

Weil sich das Energieeffizienzgesetz in Österreich immer weiter verzögert, könnte die EU-Kommission diese Woche eine Strafe über sieben Millionen Euro verhängen. Und es droht weiteres Ungemach durch fehlende Klimagesetze.

Klimakleber-Ärger – kann die Politik den Aktivisten wirklich nur zuschauen?

Alle Tage wieder zittern Autofahrer in der Landeshauptstadt vor Stausperren der "Letzten Generation". Warum gegen diese Blockaden kein Kraut gewachsen ist. Zum Frage und Antwort. (Kleine Zeitung PLUS)

26-jährigen Jogger getötet: Problembärin im Trentino eingefangen

Die Problembärin wurde in ein Tierpflegezentrum gebracht. Nachdem ein Tierschutzverein Berufung gegen den Abschussbefehl eingelegt hat, entscheidet sich das Schicksal des Tieres vor Gericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Bali will Touristen-Leitfaden für gutes Benehmen herausgeben

Hintergrund sind gleich mehrere Vorfälle in den vergangenen Wochen. Zuletzt musste eine Russin ausreisen, nachdem sie auf sozialen Netzwerken ein Foto gepostet hatte, auf dem sie sich nackt an einen berühmten Banyan-Baum in der Region Tabanan geschmiegt hatte. Mehr dazu.

Warum der Weg aus der Absatzkrise nur auf leisen Sohlen erfolgt

Nun steht auch noch die Schuhhandelskette Reno in Österreich vor dem Aus. Die Erholung nach dem Pandemie-Schock läuft im Mode- und Schuhhandel vielfach schleppend. Wo es dennoch zarte Lichtblicke gibt und worauf der regionale Handel jetzt setzt. Zum Bericht. (Kleine Zeitung Plus)

Acht ÖFB-Legionäre liegen in Europa auf Meisterkurs

Pascal Estrada und Mateo Karamatic haben am vergangenen Wochenende mit Olimpija Ljubljana den Anfang gemacht, sechs weitere österreichische Fußball-Legionäre sind mit ihren Clubs in europäischen Profiligen ebenfalls auf Meisterkurs.

So geht es Hollywood-Star Jamie Foxx nach medizinischem Notfall

Schauspieler Jamie Foxx musste vergangene Woche in eine Klinik in Georgia eingeliefert werden. Wann er wieder zurück ans Set kann, ist noch unklar. Zur Meldung.

Jamie Foxx musste vergangene Woche ins Krankenhaus © IMAGO/Starface

Ein Duett, das keines ist: Künstliche Intelligenz schreckt die Musikbranche auf

KI-Bots nutzen Streamingplattformen, um zu lernen. Die disruptiven Folgen von Künstlicher Intelligenz sind auch für die Musikbranche noch nicht absehbar. Das zeigt nun ein vermeintliches Duett zweier Superstars.

Meine Empfehlung: Wie viel Mietzins darf ich verlangen und was ist zu versteuern?

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Miet- und Steuerrecht für alle, die Einkünfte aus der Vermietung einer Wohnung erzielen möchten. Von der Höhe des Mietzinses, über Abschreibposten, bis zu den Auswirkungen auf die Lohnsteuer. Die wichtigsten Antworten zum Thema.

