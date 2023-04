Mahlzeit! Wie das alte Sprichwort besagt, macht der April bekanntlich, was er will! Das bezieht sich aktuell vor allem auf das Wetter. Wohingegen die Osterfeiertage angenehm frühsommerlich waren, folgt nun eine erneute Kältewelle. In der Steiermark brachte das Italientief über Nacht den Winter wieder zurück, Schnee und Frost sorgten bereits für enorme Schäden.

In Kärnten gab es in der Nacht auf Freitag ebenfalls Schneefälle bis in die Täler. Es herrscht vielerorts wieder Schneekettenpflicht sowie erhöhte Lawinengefahr. Die Feuerwehren mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

US-Datenlecks: US-Militär-Mitarbeiter festgenommen

US-Ermittler haben offenbar die undichte Stelle des massiven Geheimdienst-Datenlecks gefunden. Die Bundespolizei FBI nahm im Bundesstaat Massachusetts am Donnerstag (Ortszeit) einen 21-jährigen Mitarbeiter des US-Militärs fest. Zum Video.

Österreichs ehemalige Top-Agenten vor Gericht

Am Wiener Landesgericht wird heute die frühere Spitze des österreichischen Geheimdienstes angeklagt. Es ist nicht der erste Skandal im aufgelösten BVT - und wohl nicht der letzte, der angeklagt wird.

Spanien startet Testlauf für Vier-Tage-Woche

Spanien testet versuchsweise die Einführung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Erprobung neuer Arbeitsmodelle bei Klein- und Mittelunternehmen geplant.

Zyklon "Ilsa" in Australien: Neuer Windrekord gemessen

Der mit großer Sorge erwartete Zyklon "Ilsa" ist mit Böen von mehr als 270 Stundenkilometern über Küstengebiete in Westaustralien gezogen. Schäden offenbar geringer als befürchtet. Mehr dazu.

1500 Arbeitsplätze in Graz gesichert: Magna baut Elektro-Geländeauto von Ineos

Es war ein gut gehütetes Geheimnis, aber jetzt ist es offiziell: Das britische Start-up Ineos lässt seinen ersten Elektro-Geländewagen in Graz entwickeln und auch bauen. Ab 2026 sollen 50.000 Stück vom Band laufen. Zum exklusiven Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Sturm-Mitgliedern droht der Ausschluss aus dem Verein

Der teure Weiterverkauf von Tickets für das Cup-Finale zwischen Sturm und Rapid sorgt für Verärgerung. Sturm überprüft nun die Möglichkeit, Mitglieder deswegen aus dem Verein auszuschließen. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Nach Bodyshaming: Jetzt spricht Ariana Grande mit ihren Fans Klartext

Ariana Grande hat in den vergangenen Monaten abgenommen, die Presse und ihre Fans kommentierten ihr verändertes Aussehen wiederholt. Nun äußert sich die Popsängerin erstmals und erzählt, was solche Kommentare mit ihr machen.

Neues Metallica-Album: Gut gebrüllt, Silberrücken!

Das neue Album der Heavy-Metal-Veteranen Metallica erscheint heute. Trotz Schwächen ist "72 Seasons" ein gelungenes Werk. Lesen Sie mehr darüber. (Kleine Zeitung PLUS)

ADHS ist als Erkrankung von Kindern bekannt. Doch auch Erwachsene sind betroffen und davon in ihrem Leben und Alltag unterschiedlich eingeschränkt. Viele erhalten ihre Diagnose erst spät. Die wichtigsten Antworten zum Thema. (Kleine Zeitung PLUS)

