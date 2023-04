Mahlzeit! Künstliche Intelligenz hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr in unseren Alltag sowie die Arbeitswelt geschlichen. Aktuelle Studien zeigen, dass die Arbeitsweisen vieler Firmen bereits stark von KIs wie dem Textroboter "ChatGPT" beeinflusst werden. Zudem werde der Alltag von vielen Arbeitenden verändert. Aber welche Auswirkungen hat "ChatGPT" wirklich auf unsere Jobs? Hier ein Überblick.

Neueste Meldung aus Kärnten:

Nach dem deutlich spürbaren Erdbeben mit einer Stärke von 3,8 am späten Sonntagabend kam es auch am Montag sowie in der Nacht auf Dienstag immer wieder zu kleineren Nachbeben. Hier erfahren Sie mehr.

Heutige Empfehlungen:

Schmid an Kurz: "Die Dichands werden halten!"

Wegen der Inseratenaffäre der Boulevardmedien "Kronen Zeitung", "Österreich" und "Heute" will die WKStA nun auch Inseratenschaltungen des Finanzministeriums in anderen Medien beleuchten. Lesen Sie mehr.

Familie fordert nach Kuhattacke 260.000 Euro Schadenersatz

2017 kam es im Tiroler Unterland zu einer Kuhattacke auf der Kranzhornalm, bei der eine 70-Jährige tödlich verletzt wurde. Der Witwer, die Tochter und die Enkelin der Verstorbenen fordern Schadenersatz von Almwirt und Kuhbesitzer. Zum Artikel.

Niederlande: Ein Toter und 30 Verletzte bei Zugsunglück

Nach Angaben von Augenzeugen sollen ein Güterzug und ein Passagierzug gegen einen Baukran gestoßen sein. Der Passagierzug soll nach Angaben der Feuerwehr und der Bahn entgleist sein. Einige Wagen waren umgestürzt. Alles zum Unfall.

"Personalanpassung" bei Magna in Graz: 1800 Mitarbeiter betroffen

Der 5er-BMW läuft aus, der Fisker Ocean nur langsam an: Magna Steyr in Graz fährt auf eine Produktions-Talsohle zu und informiert Mitarbeiter - Urlaubsabbau, Verwendung von Zeitkonten und Aussetzverträge wurden angekündigt. Lesen Sie alles darüber. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

"Das wäre das beste Finale, das der österreichische Fußball hergibt"

David Schnegg ist bei Sturm angekommen, mittlerweile Stammspieler links in der Viererkette. Er hofft auf ein Cup-Finale gegen Rapid. Denn ein besseres Finale, hätte der österreichische Fußball nicht zu bieten. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Magersucht dürfte auch den Blutgefäßen schaden

Forschende der Med-Uni Graz erkannten eine Zunahme von "bösem" Cholesterin LDL sowie VLDL im Blut von Betroffenen. Mehr dazu.

Kim Kardashian und ihre Kinder machen derzeit Japan unsicher

Die 42-Jährige und ihre vier Kinder sind derzeit in Tokio und möchten die asiatische Kultur kennenlernen. Dabei darf ein Besuch in einem Tier-Café natürlich nicht fehlen. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Im Nachhaltigkeitscheck: Diese Schoko-Figuren schneiden (nicht) gut ab

Die Menschenrechtsorganisation Südwind und die Umweltschutzorganisation Global 2000 haben Schoko-Osterhasen aus heimischen Supermärkten auf ihre ökologische und soziale Verträglichkeit überprüft. Branchenriesen schneiden schlecht ab. Hier geht's zum Test.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

