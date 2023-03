Mahlzeit!

Die Wiener Polizei hat am heute Vormittag versucht, einen Protest gegen die Europäische Gaskonferenz (EGC) in der Innenstadt gewaltsam aufzulösen. Bei einer nicht angemeldeten Versammlung von Umweltaktivisten kam es unter anderem zum Einsatz von Pfefferspray und der Hundestaffel. Mehr dazu in unserem Liveblog.

Die Wiener Polizei hat am Montagvormittag versucht, einen Gegenprotest gegen die Europäische Gaskonferenz (EGC) in der Innenstadt gewaltsam aufzulösen. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Ansturm auf den Chefsessel in der SPÖ - wie geht es weiter?

72 Personen wollen bei einer Urabstimmung gegen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in den Ring steigen. Noch ist unklar, wie viele von der Liste gestrichen werden. Heute tagen Präsidium und Vorstand. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Zahlreiche Zug- und Flugausfälle in Österreich

In ganz Deutschland stehen seit Mitternacht Züge, Busse und Flugzeuge still. Der 24-stündige Warnstreik führt auch in Österreich zu massiven Beeinträchtigungen im Bahn- und Flugverkehr. Betroffen sind unter anderem alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck. Hier geht es zum Artikel.

Weitere Meldungen aus Kärnten und der Steiermark:

Verwirrung um Stopp von Justizreform in Israel

Der israelische Ministerpräsident will die umstrittene Justizreform nach massiven Protesten doch stoppen. Dazu hätte es eine Ankündigung geben sollen, die nun aber verschoben wurde. Mehr dazu.

42-Jähriger erstochen: Täter flüchtig, Fahndung läuft

In Henndorf am Wallersee im Salzburger Flachgau hat sich Montagfrüh ein Tötungsdelikt ereignet. Ein 42-Jähriger wurde in einem Wohngebäude mit einer Stichwaffe getötet. Mehr dazu.

Innerhalb von sechs Monaten: Twitter weniger als die Hälfte wert

Der Tech-Unternehmer Elon Musk hat den aktuellen Wert von Twitter mit 20 Milliarden US-Dollar (18,56 Milliarden Euro) beziffert - weniger als die Hälfte der 44 Milliarden Dollar, die er vor einem halben Jahr bei der Übernahme bezahlt hat. Mehr dazu.

Mehr Empfehlungen

Pia Hierzegger dankt Niederösterreich: "Ein toller Ort für Horror"

Vera" von Tizza Covi und Rainer Frimmel erhielt den Großen Diagonale-Spielfilmpreis, "Souls of aRiver" von Chris Krikellis als bester Dokumentarfilm geehrt. Der Publikumspreis der Kleinen Zeitung geht an "Feminism WTF" von Katharina Mückstein. Die Schauspielpreise gehen an zwei steirische Legenden: Pia Hierzegger und Gerhard Liebmann. Mehr dazu.

Conte entlassen! Wird Oliver Glasner neuer Trainer bei Tottenham?

Der englische Fußball-Premier-League-Club Tottenham Hotspur und Trainer Antonio Conte gehen getrennte Wege. Mit Oliver Glasner wird auch ein Österreicher als Nachfolger gehandelt. Mehr dazu.

Ohne Charlene: Solo-Auftritt für Fürst Albert beim Rosenball

Die frühere Olympia-Schwimmerin erteilte dem gesellschaftlichen Event ihrer Schwägerin Caroline neuerlich eine Absage. Auch die Tochter der Gastgeberin erschien überraschend ohne Ehemann - und tanzte sich die Seele aus dem Leib. Mehr dazu.

"Unser Kind hat gelernt, ohne seine Beine zu leben"

Niko (10) mussten als Baby beide Beine amputiert werden, weil er von heute auf morgen krank wurde. Er hat nur knapp überlebt. Jetzt ist er zehn Jahre alt und hat Prothesen, mit denen er rennen und hüpfen kann. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: "Der Schwarm" im Check: Kann die Natur zurückschlagen?

In der Fernsehserie "Der Schwarm" bestraft die Natur den Menschen für seine Umweltsünden. Steckt in der Erzählung ein wahrer Kern? Über Tiere mit Moral und den eigentlichen Bösewicht berichtet Anna Stockhammer. Hier geht es zum Dossier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag und einen guten Start in die Woche!

Verwaltung von Push-Mitteilungen