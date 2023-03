Mahlzeit! Die Schlacht ist geschlagen: Der begehrteste Preis der Filmbranche ist vergeben! Die 95. Oscars gingen wie gewohnt im "Dolby Theater" in Los Angeles über die Bühne, mit einigen Neuerungen. Nach dem Skandal rund um das "Ohrfeigen-Gate" wollte die Academy sich heuer wieder von ihrer besten Seite zeigen. Wie bereits vorangegangene Auszeichnungen vermuten ließen, wurde "Everything Everywhere All at Once" zum großen Abräumer des Abends. Michelle Yeoh nahm sogar den Preis als "Beste Hauptdarstellerin" mit nach Hause. Brendan Fraser gehört auch zu den großen Gewinnern des Abends, er galt als Sieger der Herzen. Der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" gewann vier Oscars.

Unser Special zu den 95. Academy-Awards:

Heutige Empfehlungen:

Mordverdacht: 33-Jährige in Raaba leblos aufgefunden

30-jähriger Lebensgefährte hatte den Notruf gewählt. Nach einer Obduktion der Leiche erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann. Er wurde festgenommen. Zur Meldung.

Team Kärnten will keine weiteren Gespräche mit der SPÖ

Am Montag gab Gerhard Köfer bekannt, dass man mit der SPÖ zu keiner Einigung kommen werde. Grund sei, dass die SPÖ nicht gewillt sei, sich bei für das Team Kärnten wichtigen Punkten zu bewegen. Alles rund um die Koalitionsgespräche.

© APA/GERT EGGENBERGER

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Eine Woche im Zickzack: Heute bis zu 20 Grad, morgen Kaltfront

Nach einem frühlingshaften Wochenstart wird es am Dienstag regnerisch, Schnee fällt sogar bis in einige Täler. In Richtung Wochenende blühen uns wieder sonnige und mildere Tage. Zum Wetter.

Graz: Feuerwerkskörper gegen Polizisten geworfen - Zwei Beamte verletzt

Das ausverkaufte Spiel Sturm gegen Austria Wien verlief abseits des Rasens größtenteils ruhig, zwei Polizisten wurden allerdings beim Einsatz verletzt: Fans hatten einen Feuerwerkskörper gegen die Beamten geworfen. Was genau passiert ist.

Bürgermeister verbietet Konzert, weil ihm die Musik nicht gefällt

Aufregung um ein Auftrittsverbot für serbische Musiker im kroatischen Pula: Dem Bürgermeister missfällt ihr Musikstil. „Dies ist keine Volks-, sondern Turbofolkmusik, die zu unserer Stadt nicht passt“. Unser Korrespondent Thomas Roser berichtet aus Zagreb. (Kleine Zeitung PLUS)

Tamara Tippler: Ein Baby im Bauch und "Hummeln im Hintern"

Tamara Tippler erwartet ihr erstes Kind und beendet ihre Saison vorzeitig. Die Heim-WM in Saalbach 2025 hat die Speed-Fahrerin dennoch schon im Blick. Zu den freudigen Nachrichten.

Warum Österreichs Inflation so hoch ist und am Donnerstag die Zinsen steigen

Seit Jahrzehnten war das Interesse an Inflation nicht mehr so groß. Auch, weil die Preise im Land so stark steigen. Wie es führende Experten erklären und welche Prognosen sie aufstellen. Außerdem: Am Donnerstag dreht die EZB an der Zinsschraube. Zum Artikel.

Psychische Probleme haben während Pandemie vor allem bei Mädchen zugenommen

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat sich in der Corona-Pandemie weiter verschlechtert. Auch die Zahl der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen habe weiter zugenommen. Hier lesen Sie mehr.

Wanda-Sänger muss Konzert absagen

Die Wiener Erfolgsband Wanda muss ein für heute Montag angesetztes Konzert in Ravensburg absagen, da Sänger Marco Michael Wanda am Samstag einen Bandscheibenvorfall hatte. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Neue Photovoltaik-Förderung startet eine Woche später als geplant

Fördergelder für den Ausbau erneuerbarer Energie sind mit 600 Millionen Euro großzügig befüllt. Doch wer einen Förderantrag stellen will, muss sich noch gedulden. Mehr Informationen zur Förderung.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche!

