Mahlzeit! Ein IT-Ausfall bei der Lufthansa sorgt derzeit weltweit für Chaos an Flughäfen. Das Unternehmen ist noch dabei, das Ausmaß des Ausfalls zu ermitteln. Betroffen sind alle Linien der Lufthansa-Gruppe - also auch der AUA. Mehr dazu hier.

Warum Einweg-E-Zigaretten brandgefährlich sind

Bei Beschädigung können die eingebauten Lithium-Ionen-Batterien über 1000 Grad Celsius heiß werden. Die Entsorgungsbetriebe fordern nun ein Verbot der E-Zigaretten. Mehr dazu hier.

Österreicher müssten 244 Tage für Luxus-Loge arbeiten

Die Arbeiterkammer legt Berechnungen zum Opernball auf den Tisch und die AK-Präsidentin fordert eine Reichensteuer. Mehr dazu hier.

Wer hat Nord Stream gesprengt?

Wer die Nordstream-Pipelines gesprengt hat, bleibt ungewiss. Ein bekannter Journalist sieht die USA als Urheber. Experte Gerhard Mangott über mögliche Motive. Hier geht es zum Artikel.

"20 Millionen Euro Wertschöpfung brechen uns weg"

Bei etlichen Kärntner Unternehmen kommt das Ende des GTI-Treffens nicht gut an. Doch es gibt auch Stimmen, die über das Aus erleichtert sind und ruhigere Veranstaltungen forcieren wollen. Hier geht es zum Artikel.





Weitere aktuelle Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Dominic Thiem feiert seinen ersten Sieg 2023

Dominic Thiem hat 2023 endlich seinen ersten Matchsieg feiern dürfen. In Buenos Aires besiegt der 29-Jährige den Slowaken Alex Molcan 7:6,6:3. Jetzt wartet Juan Pablo Varillas aus Peru.

Wenn Diversität als Werbezweck genutzt wird

Am Donnerstag startet die neue Staffel von "Germany’s Next Topmodel" (20.15 Uhr, ProSieben). Die Kritik am Erfolgsformat reißt allerdings nicht ab. Und die Diversität, die im vergangenen Jahr propagiert wurde, ist kaum mehr erkennbar. Mehr dazu hier.

Die Halbfinalistinnen im Vorjahr © (c) IMAGO/Future Image (IMAGO/Frederic Kern)

Die Pille für den Mann rückt in greifbare Nähe

Bisher haben Männer nur zwei Optionen, wenn es um hormonfreie Verhütung geht – Kondome oder eine Vasektomie. Das könnte sich aber bald ändern: mit einer Pille, die kurz vor dem Sex eingenommen wird. Hier geht es zu den Details.

So nahbar geben sich die schwedischen Royals in Down Under

Victoria und Daniel von Schweden weilen derzeit in Australien. Im Laufe der Woche stehen dort mehrere Besuche an, bevor es nach Neuseeland geht.

Heutige Empfehlungen:

Leseempfehlung - Nikki Haley: Wer ist die Republikanerin, die Trump herausfordert?

Eine ehemals Vertraute fordert Trump heraus: Republikanerin Nikki Haley will 2024 als US-Präsidentin kandidieren.



Kommen Sie gut durch den Tag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen