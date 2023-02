Mahlzeit! Drei Tage nach dem furchtbaren Erdbeben in der syrisch-türkischen Grenzregion suchen Rettungskräfte immer noch nach Überlebenden. Doch von Stunde zu Stunde schwinden die Chancen, Personen überhaupt noch wohlauf zu bergen. Das Wetter erschwert den Einsatzorganisationen die Suche. Mittlerweile gibt es mehr als 16.000 Tote. Die Anteilnahme ist groß, viele Länder haben Einsatzkräfte zur Unterstützung ins Krisengebiet entsendet. Berge- und Rettungstrupps des Österreichischen Bundesheeres suchen nach Überlebenden in der Stadt Antakya, sie konnten einen Mann aus den Trümmern retten.

Wir halten Sie den ganzen Tag auf dem Laufenden.

Heutige Empfehlungen:

Vincent Kriechmayr: "Ich laufe keinem Ziel mehr nach"

Doppel-Weltmeister und Sieger der beiden Generalproben – und doch geht Vincent Kriechmayr heute (11.30 Uhr, ORF 1 live) im WM-Super-Gnicht als Favorit in das "Unternehmen Titelverteidigung" in Courchevel. Lesen Sie mehr.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Ermittlungen nach Drogentod von Teenagern im Waldviertel

Offenbar waren Drogen im Spiel: Zwei Mädchen (14 und 17 Jahre) wurden tot aufgefunden. Eine weitere Person aus der Wohnung wird jetzt von der Polizei befragt.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Wie steht ihr zu den radikalen Klima-Protestaktionen? Die Redaktion antwortet

Keine Frage ist zu unbequem und schon gar nicht zu kritisch. In unserem neuen Format "Blick in den Newsroom" liefert die Kleine Zeitung exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Zur Antwort.

Wie agieren Unternehmer, wenn 13 ihrer Mitarbeiter an der Front sind?

Wie lebt und arbeitet man in einem Land, in dem beinahe ein Jahr der Krieg wütet? In der Ukraine tätige Österreicher über Zerstörung und Mühen des Wirtschaftens in der Ukraine. Hier geht es zum Artikel.

Ex-Nationalteamspieler in Wien ermordet

Bei dem 43-jährigen Mann, der am Mittwoch in Wien von einem 46-Jährigen erschossen worden ist, handelt es sich laut vorerst unbestätigten APA-Informationen um einen Ex-ÖFB-Fußballer. Zum Artikel.

© APA/HERBERT P. OCZERET

Ski und Snowboard-Verleih: Wie komme ich zum besten Angebot?

Die Semesterferien stehen vor der Tür und immer mehr Wintersport-Begeisterte greifen zu Leihgeräten. Die Arbeiterkammer hat einen Angebotstest gemacht und verrät, worauf es beim Leihen von Carvingski und Snowboards ankommt. Hier geht es zum Artikel.

Popstar Ed Sheeran begeisterte mit Privatkonzert in Schulaula

Der Brite hat an seinem freien Tag das Stadion gegen eine Schulaula getauscht. Ed Sheeran hat drei Schulen in Auckland mit einem exklusiven Konzerte überrascht. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Sind in Teigwaren schon seit Jahren Insektenlarven enthalten?

Die Aufregung auf Facebook und Telegram ist teilweise groß. Grund dafür ist die Behauptung, dass wir schon lange – ohne unser Wissen – Insekten verspeisen. Ein Faktencheck zeigt, dass das nicht stimmt. Hier lesen Sie mehr dazu.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen