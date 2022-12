Mahlzeit! Pelé ist nicht mehr. Der "Rei do Futebol" (König des Fußballs), wie er genannt wurde, hat am Donnerstagabend für immer seine Augen geschlossen. Er ist im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in São Paulo verstorben. Gezeichnet von seiner schweren Krankheit, verbrachte er die vergangenen Wochen im Hospiz. Der Weltmeister erkrankte bereits dreimal an Krebs und besiegte ihn, nun hat er seinen letzten Kampf gegen die Krankheit verloren.

Wir blicken auf das Leben des Ausnahme-Fußballers zurück:

Heutige Leseempfehlungen:

Geschichten, die Sie 2022 ganz besonders interessiert haben

Das Jahr neigt sich wieder dem Ende zu und wir blicken zurück. Welche Themen haben die Leser am meisten interessiert und welche Geschichten regten auf? Hier geht es zu den 22 besten Kleine-Zeitung-Geschichten des Jahres.

"Er hat seinem Körper schon in jungen Jahren viel zugemutet"

Der Rücktritt von Matthias Mayer kam auch im engsten Umfeld für viele überraschend. Nun soll er dem Nachwuchs in Kärnten zur Seite stehen und wird sich mit Ex-Schulkollege und Snowboard-Ass Alex Payer am Tennisplatz treffen. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Wird das Neujahrsbaby dieses Jahr ein Bub namens Jonas?

Kages wagte wieder eine Vorausschau auf das steirische Neujahrsbaby. Geht es nach der Statistik, wird es ein 3,37 Kilo schwerer Bub. Zum putzigen Beitrag. (Kleine Zeitung PLUS)

Handy, Gehhilfe oder Geige: 27.000 Gegenstände 2022 im Zug vergessen

Die ÖBB ziehen Bilanz: Allerlei wurde dieses Jahr in den Zügen vergessen. Darunter Handys, Gehhilfen oder sogar eine Geige. Zur Bilanz.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Luftfahrt: Der nächste Sommer kommt bestimmt

Die Luftfahrtindustrie blickt auf ein starkes, wenngleich chaotisches Jahr zurück. Schon jetzt rüsten sich die Fluglinien, um im Sommer 2023 besser aufgestellt zu sein. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Trauer um Vivienne Westwood: Die "Queen of Punk" ist tot

Provokationen gehörten bei ihr nicht nur zum modischen Repertoire. Die lebenslang aufmüpfige Modeschöpferin, am Donnerstag 81-jährig in London verstorben, engagierte sich jahrzehntelang als Aktivistin. Zum Nachruf.

Welche Pflege der Glücksklee braucht und eine Bilanz des Gartenjahres 2022

Karl Ploberger verrät, wie der Glücksklee am besten gedeiht. Außerdem lässt der Biogärtner das Gartenjahr 2022 Revue passieren. Informieren Sie sich hier.

Diese Wednesday-Performance begeistert derzeit das Internet

Kristina Makushenko ist für ihre besonderen Unterwasser-Tanzeinlagen bekannt. Nun geht ihre Version des Wednesday-Tanzes viral. Mehr dazu.

Meine Empfehlung: Beeindruckende Einblicke – Das waren die Wohnporträts 2022

Auch heuer durften wir wieder zahlreiche spannende Projekte und die Menschen dahinter vorstellen. Klicken Sie sich durch die Wohnporträts des Jahres 2022 – und lassen Sie sich inspirieren!





