Mahlzeit! Fans der winterlichen Sportarten kommen am heutigen Mittwoch voll auf ihre Kosten: Egal ob Skispringer oder alpine Skifahrer - heute heißt es Daumen drücken für die Österreicher und Österreicherinnen.

Den Start haben bereits die Damen mit dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs am Semmering gemacht, Lara Gut-Behrami liegt aktuell vor der gestrigen Siegerin Mikaela Shiffrin. Ab 13 Uhr gibt es die Entscheidung.

Auf der legendären Stelvio in Bormio jagt Marco Odermatt seinen ersten Abfahrtssieg. Nach seiner Trainingsbestzeit ist Aleksander Aamodt Kilde aber der große Gejagte. Hier berichten wir über das Rennen (Start der Abfahrt: 11.30 Uhr/ORF 1 & Eurosport live).

Ab 14.30 Uhr (live auf ORF1) findet dann das Weltcup-Skispringen der Damen in Villach statt.

Und um 16.15 Uhr (ORF1 und ZDF live) starten die Skispringer mit der Qualifikation in Oberstdorf in die Vierschanzentournee.

Unter www.kleinezeitung.at/sport informieren wir Sie natürlich laufend über alle sportlichen Ereignisse des Tages.

24-jähriger Grazer starb in den Armen der Bergretter

Tragisches Ende eines Weihnachtsurlaubs für Familie in Hallstatt: Ein 24-jähriger Grazer brach nur in Turnschuhen und im Pullover zur Bergtour auf und kam nicht mehr zurück. Im letzten Telefonat mit Schwester sagte er noch: "Ich kann nicht mehr weiter."

In diesem Bereich fanden die Bergretter den leblosen Grazer © BRD Hallstatt

Papst Franziskus: Benedikt XVI. ist "sehr krank"

Der emeritierte Papst Benedikt (95) soll „schwer krank“, wie sein Nachfolger Papst Franziskus (86) heute bei einer Generalaudienz mitteilte.

Wie sich die Abschaffung der kalten Progression auf Ihr Einkommen auswirkt

Schon auf dem ersten Lohnzettel des neuen Jahres wird die Abschaffung der kalten Progression sichtbar. Meine Kollegin Veronika Dolna bietet einen Überblick, was sich durch die Inflationsanpassung der Steuerstufen bei Pensionen und Gehältern ändert.

©

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Schweden übernimmt EU-Ratsvorsitz im Schatten der Ultrarechten

Ab 1. Jänner übernimmt Schweden die EU-Ratspräsidentschaft. Teil der Stockholmer Regierung sind die umstrittenen islamophoben Schwedendemokraten. Was kommt auf Europa zu? Korrespondent Andre Anwar geht dieser Frage auf den Grund.

Steirische Andritz AG angelt sich vor Jahreswechsel noch mehrere Großaufträge

Wasserkraftwerk in Laos, Biomassekessel in Finnland, Altpapier-Aufbereitungssysteme in Bangladesch: Die Andritz AG konnte kurz vor Ende eines ohnehin bemerkenswerten Jahres noch eine Reihe von Großaufträgen verbuchen. (Kleine Zeitung PLUS)

Welche Kärntner Firmen mit Millionen gefördert werden

In der letzten Regierungssitzung vor Weihnachten wurde ein Investitionsvolumen in Höhe von 4,38 Millionen Euro beschlossen, welches über den KWF an vier Kärntner Firmen ausgezahlt wird. (Kleine Zeitung PLUS)

„Unschuldiger Kinder-Tag“: Warum der 28. Dezember so genannt wird

Erwachsene schlagen und dafür Geld und Süßigkeiten bekommen? Ja, das gibt es. Die Kolleginnen der Kleinen Kinderzeitung haben zusammengefasst, was man über den „Unschuldiger-Kindertag“ und das „Frisch und G’sund“-Schlagen wissen muss.

Die Rolle einer Heldin aus dem echten Leben

Verena Altenberger spricht im Interview über ihre Rolle als Höhlenretterin in „Das Riesending“ und wie man über sich selbst hinaus wächst. Das zweiteilige Drama läuft heute ab 20.15 Uhr auf Servus TV und in der ARD.

Schauspielerin Verena Altenberger © APA/HANS PUNZ

Leseempfehlung: Anonyme Afghanin berichtet über ihr Leben

Die islamistischen Taliban haben afghanische Frauen von sämtlichen Universitäten des Landes verbannt. Unsere anonyme Autorin hat einen lesenswerten und bedrückenden Artikel über eine Gesellschaft, in der Wissensdurst lebensbedrohlich wurde, verfasst.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch.

Verwaltung von Push-Mitteilungen