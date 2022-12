Mahlzeit! Wochenlang wurde spekuliert, was die Dokumentation von "Harry und Meghan" ans Licht bringen wird. Am gestrigen Feiertag war es so weit, die ersten drei Folgen flimmerten über die Fernsehbildschirme. Schon der Trailer ließ erahnen, dass das Ehepaar mit den britischen Royals sowie der dortigen Presse abrechnen wollen.

"H" und "M", wie sie sich nun gegenseitig nennen, wollten ihre Seite der Geschichte erzählen. Dies sorgte für riesigen Presserummel, Medien weltweit berichteten über die beiden und ihre Doku. Auch das britische Königshaus meldete sich zu Wort. Wenig überraschend, mit einem ersten Dementi. Wie die "Daily Mail" berichtet, sei die Königsfamilie nicht wie behauptet in einer Anfrage um ihre Sicht der Dinge gebeten worden. Zudem sollen die Royals laut den Medien "traurig" und "stocksauer" sein.

Hier finden Sie die wichtigsten Artikel zur Causa "Harry und Meghan" zum Nachlesen:

Gas, Sprit, Pellets: Preise für Haushaltsenergie um 50 Prozent über Vorjahr

Energiepreise weiter auf Rekordhoch. Gas um 119 Prozent teurer als vor einem Jahr. November-Zahlen deuten auf kurzfristig leichte Entspannung bei Sprit hin. Zum Artikel.

Leseempfehlungen zum Start ins Wochenende:

Probleme auf Straßen und trübe Aussichten: Es kommt noch mehr Schnee

Die Straßen in Kärnten und Osttirol sind heute, Freitag, zum Teil spiegelglatt. Kettenpflicht gilt auf mehreren Bergstraßen, die Sperre der Turracher Straße zwischen Ebene Reichenau und Turrach konnte wieder aufgehoben werden. Hier gibt es alle Informationen.

Wird es wirklich so kalt, wie die Wetter-Apps es anzeigen?

In der Steiermark wird es winterlich. Wo es Schnee geben könnte und ob es wirklich so kalt wird, wie die Wetter-Apps es gerade anzeigen. Zur Auflösung. (Kleine Zeitung PLUS)

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

A schönes G'fühl: Das umjubelte "Abschiedskonzert" von Gert Steinbäcker

Mit einem heftig umjubelten Konzert in der Grazer Stadthalle setzte Gert Steinbäcker am Donnerstag einen Schlusspunkt unter eine lange Karriere - von Abschied kann aber keine Rede sein. Zur Nachtkritik.

© Gasser Benjamin

Brief von der Frontlinie: Wo die Dunkelheit allgegenwärtig ist

Wenn im Gespräch die Worte fehlen, hilft manchmal ein Brief: Kleine-Zeitung-Experte berichtet Franz-Stefan Gady über seine Eindrücke von der ukrainischen Front. (Kleine Zeitung PLUS)

"System funktioniert nicht": Karner verteidigt Österreichs Schengen-Veto

Österreich hat gegen den Beitritt Rumäniens und Bulgariens in den Schengenraum gestimmt. Nur Kroatien wird neuer Schengen-Staat. Für sein Veto erntete Innenminister Karner scharfe Kritik. Rumänien bestellte österreichische Botschafterin ein. Zum Artikel.

Wo man in Österreich besonders gut Winterwandern kann

In diesen Regionen Österreichs lässt es sich besonders gut Winterwandern. Klicken Sie sich durch die Bilder.

Meine Empfehlung: In Maßen zu genießen: Ernährungstipps für die Feiertage

Die Zeit des Völlerns steht bevor. Wie Sie die Weihnachtsfesttage trotzdem körperlich heil überstehen: Ernährungstipps für den Advent und die Weihnachtsfeiertage. Zu den besten Tipps. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins dritte Adventwochenende!

