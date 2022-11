Ein Italientief bringt heute Niederschlag nach Kärnten und in die Steiermark. Ob sich heute noch eine Schneeballschlacht in ihrer Region ausgehen könnte und auf welchen Straßen es gefährlich werden könnte, erfahren Kärnter hier und Steirer hier.

Fußball-Weltmeisterschaft Tag drei

Am dritten Spieltag der Fußball-WM in Katar stehen vier Matches auf dem Spielplan. Argentinien eröffnete um 11:00 Uhr den WM-Tag gegen Saudi Arabien, für Superstar Lionel Messi ist es die letzte Weltmeisterschaft. Den aktuellen Spielstand erfahren Sie hier. Wir halten Sie täglich über die wichtigsten Spiele, Ergebnisse und sonstige Besonderheiten auf dem Laufenden. Lesen Sie das Wichtigste in unserem Liveblog nach.

Unser WM-Paket zur Übersicht:

Schweres Erdbeben nahe den Salomonen

Nur einen Tag nach dem zerstörerischen Erdbeben in Indonesien erschüttern heftige Erdstöße die Salomonen. Kurzzeitig wurde ein Tsunami in der Südsee befürchtet, dann die Entwarnung. Die Stärke des Erdbebens wurde mit 7,0 auf der Richterskala angegeben.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark:

Aktuelle Meldungen aus Kärnten:

KV: Verhandlungen: Bahn, Brauereien, Handel - Wo heuer besonders hart gerungen wird

Harte KV-Bandagen in zahlreichen Branchen: Warnstreiks in Ordensspitälern, Streikdrohungen in Brauereien und bei der Bahn. Betriebsversammlungen auf Flughäfen. Im Handel wird heute weiterverhandelt. Ein Überblick.

Ist das Schengen-System gescheitert?

Frage & Antwort. Die geplante Erweiterung des EU-Schengenraumes sorgt in Österreich für Ablehnung, laut Innenminister Karner sei das System gescheitert. Stimmt das? (Kleine Zeitung PLUS)

Der wichtigste Buchpreis Österreichs ging an Verena Roßbacher

Heute Abend (21. November) wurden in Wien der Österreichische Buchpreis und der Österreichische Debütpreis verliehen: Die Siegerinnen heißen Verena Roßbacher und Lena-Marie Biertimpel.

Gute Frage: Darf man im Krankenstand Auto fahren?

Derzeit staut es sich nicht nur auf Österreichs Straßen, sondern auch in den Wartezimmern der Ärzte – überall wird gehustet und geschnupft. Doch wann ist man zu krank, um sich hinter das Steuer zu setzten? Die Antworten finden Sie hier.

Die besten Urlaubsorte, um 2023 zu entspannen

Die Experten des Reiseführers Lonely Planet haben wieder ihre Liste der besten Destinationen für das kommende Jahr veröffentlicht. Das sind die besten sechs Ziele für alle, die Entspannung suchen.

Meine Empfehlung: "Nutzen wir Kleidung länger, könnten wir Millionen Tonnen CO2 einsparen"

Greenpeace hat berechnet, wie viel CO2 eingespart werden kann, würden wir Laptops, Smartphones oder Kleidung länger nutzen. Die NGO fordert, den Reparaturbonus über Elektrogeräte hinaus auszudehnen.

