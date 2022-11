Mahlzeit!

Nun hat man Gewissheit: Die Ermittlungen der schwedischen Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Explosionen an den beiden Nord-Stream-Gasspipelines ein Sabotageakt waren. Experten fanden Sprengstoffreste an den Leitungen.

Ende September waren nach Explosionen in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm insgesamt vier Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden, jeweils zwei davon in den Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens. Hier lesen Sie alles rund um die Ermittlungsergebnisse.

Was heute noch wichtig wird:

Mehr als zehn Millionen Ukrainer ohne Strom

Nach heftigem Beschuss durch russische Raketen müssen derzeit wohl mehr als 10 Millionen Ukrainer ohne Strom auskommen. Erschwerend kommt für die Menschen nun auch noch der erste Schneefall in Kiew hinzu. Lesen Sie mehr.

Slowenien will jetzt Grenzkontrollen zu Kroatien einführen

Slowenien protestierte lautstark gegen Österreichs Verlängerung der Grenzkontrollen um sechs Monate. Sie seien unbegründet, hieß es. Nun ließ Slowenien verlautbaren, dass man selbst Grenzkontrollen zu Kroatien einführen will. Mehr Informationen. (Kleine Zeitung PLUS)

Thomas Schmid aus ÖVP ausgeschlossen

Der frühere Generalsekretär im Finanzministerium wurde aus der Partei ausgeschlossen. Der ÖVP-Ethikrat hatte das zuvor empfohlen. Lesen Sie mehr.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Chefredakteur Hubert Patterer steht auf Reddit Rede und Antwort

Hubert Patterer, Chefredakteur der Kleinen Zeitung, lädt am Freitag (12 Uhr) zu einem AMA ("Ask me Anything"). Eine Stunde lang beantwortet er all das, was die Reddit-Gemeinde schon immer über ihn, seine Arbeit und die Kleine Zeitung generell wissen wollte. Stellen Sie hier Ihre Fragen.

Twitter-Büros machen nach Chaos um Elon Musk dicht

In einer geleakten Mail geht hervor, dass der neue Twitter-Boss Elon Musk sämtliche Büros des Unternehmens mit sofortiger Wirkung schließt. Indes wurden auf die Firmensitz-Fassade von Musk wüste Beschimpfungen projiziert.

Sturm gegen Feyenoord: Messerattacken gegen Fußballfans haben gerichtliches Nachspiel

Gegen vier Jugendliche aus Graz läuft ein Verfahren wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Und: Das "Derby-Schwein" über der Autobahn bleibt ungesühnt.

Vorverkauf für US-Tour von Taylor Swift nach Fan-Ansturm gestoppt

Der Konzertkartenanbieter Ticketmaster hat den Vorverkauf für die US-Stadiontour von Superstar Taylor Swift (32) gestoppt. Hier gibt es alle Infos.

© APA/AFP/SASCHA SCHUERMANN

Warum Muttersein stark überfordern kann – und wieso das ganz normal ist

Bin ich die Einzige, der die ersten Monate als Mutter schwerfallen? Diese Frage stellen sich viele Frauen. „Nein“, antworten jetzt immer mehr prominente Mamas. Expertin Julia Türkmen-Horn erklärt, warum es wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Empfehlung des Tages: Wieso Erektionsstörungen ein Alarmsignal sein können

Erektionsstörungen können auf gesundheitliche Probleme hinweisen. Welche das sein können und weitere Themen, die Männer gesund alt werden lassen, werden im neuen Gesundheitstalk besprochen. Hier geht es zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende!

