Es ist in den vergangenen Tagen deutlich kälter geworden, nach dem wärmsten Oktober der Messgeschichte, wirkt es nun so, als würde der Wintereinbruch in Österreich kurz bevor stehen. In einigen Teilen des Landes gab es bereits erste Schneefälle.

Rechtzeitig zum ersten Advent soll es in weiten Teilen Österreichs winterlich werden. Pünktlich zum bevorstehenden Wochenende besinnt sich auch das Wetter auf den Kalender und beschert dem Norden und Osten Österreichs einen ersten Wintergruß. Doch die Schneefälle sollen nur von kurzer Dauer sein.

Der ÖVP-Ethikrat fordert Parteiausschluss von Schmid

Der Ethikrat macht sich nun für den Rauswurf von ÖVP-Ex-Generalsekretär Thomas Schmid stark. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ukraine: Dutzende Leichen mit Folterspuren in Cherson gefunden

Vor gut einer Woche sind die russischen Truppen aus Cherson abgezogen, nun wurden 63 Leichen mit Folterspuren entdeckt. Unterdessen gehen die Raketenangriffe auf die Ukraine weiter. Lesen Sie hier mehr.

Stadt ernennt Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl zum Ehrenbürger

Rund 23 Jahre lang saß der Grazer Kaufmann und Betriebswirt in der Stadtregierung, mehr als 18 Jahre davon als Bürgermeister ganz an der Spitze der Stadt. Heute ehrt seine Nachfolgerin, Bürgermeisterin Elke Kahr, Siegfried Nagl in einer Festsitzung des Gemeinderates, die wir seit 10.30 Uhr hier live übertragen. Zum Livestream.

Hinter den Kulissen: Wenn sich Handymasten als Palmen tarnen

Unser Klima-Redakteur Günter Pilch begleitet die österreichische Delegation rund um Leonore Gewessler beim Klimagipfel in Sharm el-Sheikh. Hier berichtet er über das aktuelle Geschehen. (Kleine Zeitung PLUS) Lesen Sie mehr.

Anstieg der Kreditzinsen könnte Pleitewelle bei Hotels auslösen

In der Hotellerie könnte eine Pleitewelle drohen, befürchtet der Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung. Die Branche gilt als hoch verschuldet. Und der Großteil hat variabel verzinste Krediten, die sich jetzt verteuern. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Gault & Millau 2023: Das sind die besten Haubenköche aus Kärnten und der Steiermark

Mahlzeit: Gault & Millau kürte wieder die besten Köche des Landes. In Kärnten und Osttirol dürfen sich im 2023er Guide 60 Gastronomen über die begehrte Auszeichnung freuen, 2022 waren es 57. In der Steiermark zeichneten die anonymen Tester des Gourmetguides 108 Betriebe aus. Lesen Sie hier alles über die Gewinner aus Kärnten und der Steiermark.

In Live-Sendung: Kärntner sang für Football-Star Tom Brady

Der TV-Sender "ProSieben" zeigte bei Live-Übertragung des Football-Spektakels aus München das TikTok-Video des Kärntner Sängers Rian. Doch was hat eine "Ziege" mit dem besten Footballer aller Zeiten zu tun? (Kleine Zeitung PLUS)



Herr Ploberger, wie werden wir das Moos im Beet los?

Biogärtner Karl Ploberger hat wieder alle Tipps und Tricks, die Hobbygärtner im November beachten sollten. Heute alles rund um das Thema Moos im Beet. Zu den Tipps.

Aus für Mick Schumacher beim Team Haas

Nach zwei Jahren steht Mick Schumacher vor dem Aus als Stammpilot in der Formel 1. Es wird spekuliert, dass Nico Hülkenberg dem 23-Jährigen beim Rennstall Haas nachfolgen wird.

Wieso Erektionsstörungen ein Alarmsignal sein können

Erektionsstörungen können auf gesundheitliche Probleme hinweisen. Welche das sein können und weitere Themen, die Männer gesund alt werden lassen, werden im neuen Gesundheitstalk besprochen. Heute ab 18 Uhr im Videostream. Lesen Sie mehr.

Ottfried Fischer: "Er hat mich einen kleinen Finger gekostet"

Der 69-Jährige hat im Zuge eines Zwischenfalls in Passau einen Finger verloren. Fischer leidet an Parkinson und ist zudem auf einen Rollstuhl angewiesen. Mehr dazu.

Meine Empfehlung: Garderoben aus alten Leitern, Sesseln oder Kleiderbügeln basteln

Sie hätten gerne mehr Ordnung Zuhause, haben aber ein kleines Budget und wünschen sich eine außergewöhnliche Lösung? Dann machen Sie es doch einfach selbst. Hier einige Anregungen für etwas andere Garderoben. Hier geht es zum Artikel.

