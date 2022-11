Mahlzeit! Wie derzeit beinahe überall im täglichen Leben spürbar, ist auch die Baubranche von steigenden Preisen betroffen. Gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3) verteuern sich Bauleistungen um 10,3 Prozent, wie die Statistik Austria mitteilt. Die deutlichsten Anstiege gibt es im Hochbau. Im dritten Quartal 2022 sogar um bis zu 16,4 Prozent. Hier lesen Sie alle Informationen dazu.

Haselsteiner: "Keine Verpflichtung zur Vermietung der Halle"

Das Gezerre rund um die Unterbringung von 250 Asylwerbern aus Syrien und Afghanistan in der ehemaligen Gabor-Halle in Spittal/Drau hat politische Spuren hinterlassen. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser kritisiert die Tonalität der Stadtpolitik, fordert aber eine gesamteuropäische Lösung. (Kleine Zeitung PLUS)

270.000 Euro, damit ein Asylwerber freiwillig zurückreist

Das Innenministerium zahlte 270.000 Euro, um 33 abgewiesene Asylwerber zu einer Rückkehr zu motivieren. Ein einziger Nigerianer ließ sich überzeugen. Der beauftragte Verein von Ex-ÖVP-Chef Spindelegger sieht im Pilotprojekt auch Erfolge.

Immer mehr Gemeinden, die "hinten und vorne nicht mehr zusammenkommen"

Wie steirische Kommunen unter enormen Spardruck um ihre Haushalte 2023 ringen. Der Ruf nach Milliardenhilfe vom Bund wird immer lauter – und könnte bald erhört werden. (Kleine Zeitung PLUS)

Weitere Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Selenskyj warnt: "Der Feind macht keine Geschenke"

Am Mittwoch hatte Moskau den Rückzug der russischen Soldaten aus der strategisch wichtigen südukrainischen Stadt Cherson angeordnet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagiert darauf jedoch vorsichtig.

Wahlanalyse: Zieht Trump die Republikaner mit sich nach unten?

Auch zwei Tage nach der Wahl ist noch vieles unklar in den USA. Doch die prognostizierte "rote Welle" blieb aus. Unsere Korrespondentin Eva Schweitzer analysiert die Zwischenwahlen.

Senat und Repräsentantenhaus: Der aktuelle Stand

Jennifer Aniston spricht erstmals über unerfüllten Kinderwunsch

Jahrelang versuchte die Schauspielerin ein Baby zu bekommen – erfolglos. In einem Interview spricht Jennifer Aniston nun erstmals über dieses sehr persönliche Kapitel in ihrem Leben.

Jennifer Aniston © Chris Pizzello/Invision/AP

Vergleich mit Top-Ligen: Wird in der Bundesliga zu wenig nachgespielt?

Nach Kritik aus Wolfsberg wurden die Daten erhoben. Österreich liegt im Mittelfeld und noch vor Deutschland. Im Schnitt gibt es in Hälfte zwei 4,8 Minuten oben drauf. (Kleine Zeitung PLUS)

Häuser des Jahres 2022: Das sind die österreichischen Gewinner

Der Callwey Verlag versammelt jedes Jahr herausragende Häuser in einem Buch. Dieses Mal haben es sechs Projekte aus Österreich in das Kompendium der Baukunst geschafft.

Leseempfehlung: Neu im Kino

Das Wochenende nähert sich und wie immer bedeutet das auch, dass im Kino neue Filme anlaufen. Diese Woche wird die Frage beantwortet: Kann ein Sequel zum Großerfolg "Black Panther" auch ohne Chadwick Boseman gelingen? Ja! "Wakanda Forever" setzt auf junge, schwarze, nerdige Frauen. Keine schlechte Botschaft fürs Kino und die reale Actionwelt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen