Mahlzeit! Tesla-Boss Elon Musk hat Twitter gekauft. Und gleich zu Beginn seiner Ära beim Social-Media-Unternehmen hat der Milliardär die Chefetage entlassen. Musk deutet in seiner üblichen Manier den Abschluss der Twitter-Übernahme mit einem etwas kryptischen Tweet an: "Der Vogel ist befreit".

Überförderung durch Cofag hätte verhindert werden können

Interessenskonflikte, "vermeidbares Überförderungspotenzial" in der Höhe von hunderten Millionen Euro, externe Dienstleister für 36 Millionen Euro und Protokollführer um 125.000 Euro: Der Rechnungshof kritisiert die Cofag scharf.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Großer Jubel in Graz: Sturm besiegt Feyenoord Rotterdam 1:0

Sturm Graz liegt in der Tabelle der Europa-League-Gruppe F vor dem letzten Spieltag auf Rang zwei. Otar Kiteishvili erzielte in der Nachspielzeit das entscheidende Tor.

Gewalt, Feuer am Hauptplatz, massive Sachbeschädigungen im Stadion

Mehrere Körperverletzungen und Festnahmen: Das UEFA Europa League Heimspiel SK Sturm Graz vs. Feyenoord Rotterdam war eine Herausforderung für die Polizei. Wie Videos zeigen, wurde auch das Stadion praktisch zerlegt.

Zur aktuellen Lage in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Aggressor Russland mit Nazis verglichen. Moskau habe seit Kriegsbeginn 4.500 Raketen auf die Ukraine abgeschossen und 8.000 Luftangriffe geflogen.

"Ich erwarte mir, dass die Steuerakten Benko und Wolf neu geprüft werden"

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler im Gespräch über Korruptionsvorwürfe, ausständige Transparenz- und Klimaschutzgesetze und wie man den öffentlichen Dienst reparieren könnte. Das Interview lesen Sie hier.

Wifo: Österreichs Wirtschaftswachstum legt Stopp ein

Die hohen Energiepreise und die Inflation belasten zunehmend die heimische Wirtschaft. Im dritten Quartal gab es kein Wachstum mehr, das BIP stagnierte.

Mondrian-Bild hängt seit Jahrzehnten verkehrt herum

Hätten Sie es bemerkt? Das Bild ist 1941 entstanden und gehört seit 1980 zum Bestand einer deutschen Landesgalerie. Hier geht`s zur ganzen Story.

© APA/Deutsche Presse Agentur GmBH

Beschlagnahmte Oligarchen-Jacht mit Steuergeld finanziert

Ins Segelschiff "A" des Milliardärs Andrei Melnitschenko flossen laut Medienbericht mindestens drei Millionen Euro Fördergeld aus Deutschland. Die Jacht wurde wegen der EU-Sanktionen in Triest beschlagnahmt. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Segeljacht "A" im Jahr 2016 vor der Werft in der deutschen Stadt Kiel © APA/dpa/Christian Charisius

Opus melden sich mit drei Schwestern zurück

Kein Pensionsschock für die Musiker von Opus: neue Studio-Aufnahmen und ein Auftritt in Rom. Heute erscheint die Single "Good Or Bad" von Schick Sisters & The Opus Band.

Meine Rätsel-Empfehlung: Unser Halloween-Quiz

Haben Sie Lust auf eine kleine Rätsel-Runde? Meine Kollegin Tina Garms hat passend für den 31. Oktober ein kurzes Halloween-Quiz erstellt. Viel Spaß beim Raten.

