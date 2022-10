Mahlzeit! Der heutige 27. Oktober ist der erste richtige Tag der Herbstferien - die Tage davor hatten nur einzelne Schulen aufgrund der schulautonome Tage frei und der 26. Oktober - Nationalfeiertag - ist ja ein Feiertag. Nun bleiben bis 2. November fast alle Schulen geschlossen, manche wegen schulautonomer Tage noch länger. Innenpolitik-Redakteur Max Miller hat recherchiert, warum diese freien Tage für Ärger bei Schülern und Eltern sorgen (Kleine Zeitung PLUS).

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Frist endet: Wie Sie jetzt noch an den Energiekostengutschein kommen

Seit April werden die 150-Euro-schweren Energiekostengutscheine an Österreichs Haushalte verschickt. Wer den Gutschein verlegt hat, sollte rasch einen neuen beantragen, denn die Frist endet bald.

9 Plätze - 9 Schätze: Die Steiermark holte sich mit dem Friedenskircherl den Sieg im ORF

Auf dem Hausberg von Gröbming findet man den "schönsten Platz Österreichs 2022": Das vor 120 Jahren erbaute Friedenskircherl am Stoderzinken gewann die neunte Ausgabe der beliebten ORF-Show "9 Plätze - 9 Schätze" vor einer Salzburger Klamm. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Friedenskircherl am Stoderzinken im Gemeindegebiet von Aich wird nun noch mehr Besucher anlocken © Gery Wolf

Unis warnen vor längeren Studienzeiten

Das heurige Wissenschaftsbudget reiche nicht aus, um die Teuerung abzugleichen, kritisieren die Universitäten. Sie warnen nun vor einem finanziellen "Blackout", durch das die Qualität sinken und Studien länger werden könnten.

Gelingt es Irans Frauen, das Regime zu stürzen?

Die Protestwelle der Frauen im Iran hält an. Von massiver Repression bis zum Kollaps des Regimes: Korrespondent Thomas Seibert beschreibt vier Szenarien für die Zukunft des Aufstandes. (Kleine Zeitung PLUS)

Leitzins bald bei 2 Prozent? EZB holt zur nächsten Zinserhöhung aus

Im Kampf gegen die Rekordinflation im Euroraum dürfte der Rat der Europäischen Zentralbank am heutigen Donnerstag die Leitzinsen abermals kräftig anheben. Erwartet wird eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf dann zwei Prozent.

210 Millionen Euro offen: AUA zahlt Staatskredit vorzeitig zurück

210 Millionen Euro waren vom in der Coronakrise gewährten vom Staat besicherten Kredit noch offen - die AUA zahlt diese Summe nun mit Jahresende zurück.

Das "Klanglicht" startet heute in Graz

Das Lichtkunstfestival "Klanglicht" steht vor der Tür. Von heute bis Samstag (27. bis 29. Oktober) taucht das Lichtkunstfestival Graz jeweils von 18 bis 23 Uhr in ganz neues Licht.

Das Künstlerduo MO:YA nimmt sich für seine Projektionen den Uhrturm vor © Moya/Klanglicht

Europa League: Sturm Graz ist heute gegen Feyenood gefordert

Um 21 Uhr (Sky, live) empfängt am 5. Spieltag der Europa League in Gruppe F der SK Sturm Graz Feyenoord Rotterdam. Alle Mannschaften der Gruppe haben aktuell fünf Punkte. Mit unserem Liveticker informieren wir Sie heute Abend natürlich live über das aktuelle Spielgeschehen.

Jubel beim KAC: "Wir verlieren daheim einfach nicht gegen Villach"

Erleichterung bei den Rotjacken, Frust bei den Adlern. Das 343. Kärntner Derby hatte es in sich. Spieler als auch Fans gaben ihre Meinungen zum Derby in der neuen KAC-Halle ab. (Kleine Zeitung PLUS)

Jubel bei Ganahl und Co. © Daniel Goetzhaber/Gepa

So rechneten Pizzera & Jaus am Nationalfeiertag mit Kurz und Sobotka ab

Beim Ukraine-Benefiz im Happel-Stadion haben sie "Die Gedanken san frei" erstmals a cappella angestimmt. Am Nationalfeiertag haben sie den Song nun im Video der ÖVP gewidmet.

Meine Lese-Empfehlung: Ein Dossier über die Koralmbahn

Die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt soll ab Ende 2025 Randgebiete ins Zentrum rücken und Städte zusammenwachsen lassen. Meine Kollegen Andrea Jerkovic, Petra Mörth, Anna Stockhammer und Jonas Binder haben die Menschen entlang der Strecke besucht und einen Überblick über die Bahn und ihre Haltepunkte geschaffen.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag!

