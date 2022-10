Mahlzeit! Geheime Chats sowie Absprachen, Korruption und Freunderlwirtschaft - im Verlauf des gestrigen Dienstags wurde bekannt, dass Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid bei der WKStA ausgepackt hat. Damit steht die ÖVP vor neuen Problemen. Schmid gilt als Zentralfigur der Chat- und Korruptionsaffäre, nun belastet er in seinen Befragungen weitere hochrangige Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik.

Zudem erhofft er sich mithilfe seiner Aussagen Kronzeugenstatus zu erlangen. Wie am Dienstag bekannt wurde, wanderten die heiklen Vernehmungsprotokolle in den offiziellen Akt. Nach dem Bekanntwerden der neuen Akten kommen auch erste Reaktionen aus der Politik. Wir halten Sie auch über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.

Causa Schmid zum Nachlesen:

Oktober möglicherweise der wärmste in der Messgeschichte

Nach dem aktuellen Stand der Prognose könnte es der wärmste Oktober der Messgeschichte werden. Hier geht es zum Artikel.

Mehr Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Russland erwartet massiven ukrainischen Angriff auf Cherson

Die russische Armee rechnet mit einem massiven ukrainischen Angriff zur Befreiung der besetzten Stadt Cherson. Weiteres Personal im AKW Saporischschja wurde festgenommen. Selenskyj bezeichnete Einsatz iranischer Drohnen durch Russland als Bankrotterklärung. Zum Artikel.

Iranische Kletterin zurück in Teheran, fehlendes Kopftuch "war ein Versehen"

Die iranische Sportkletterin Elnas Rekabi ist nach ihrem plötzlichen Verschwinden bei den Asienmeisterschaften in Seoul wieder in ihrer Heimat gelandet. Hier gibt es weitere Informationen.

© APA/AFP/INTERNATIONAL FEDERATION OF SPOR/RHEA KANG

Das große Graz-Derby

Heute ist es endlich soweit! Erstmals nach 5634 Tagen treffen der GAK und Sturm wieder aufeinander. Im ÖFB-Cup Achtelfinale geht es um den Aufstieg in die nächste Runde. Wir halten Sie in unserem Liveticker den ganzen Tag auf dem Laufenden.

Unser Derby-Paket zur Einstimmung auf das Spiel:

10,5 Prozent: Inflation klettert im September auf 70-Jahreshoch

Die Inflation ist im September weiter gestiegen und mit 10,5 Prozent in den zweistelligen Bereich geklettert. Gegenüber dem Vormonat August ging das durchschnittliche Preisniveau um 1,6 Prozent in die Höhe. Hier geht es zu den Details.

© Gina Sanders - Fotolia

Militärdienst von Boy-Group BTS versetzt Korea in Ausnahmezustand

Der Entschluss der K-Pop-Boygroup BTS, den Militärdienst anzutreten, sorgt im Heimatland Südkorea für Aufruhr. In Wahrheit ist das, was wie ein patriotisches Opfer aussieht, aber auch ein Feilen an der eigenen Legende. (Kleine Zeitung PLUS)

Bauer sucht Frau: Zwischen ersten Liebesabenteuern und letzten gemeinsamen Stunden

Am Mittwoch zeigen sich die Bauern und die Bäuerin um 20.15 Uhr auf ATV von ihrer besten Seite – mit vielen Bussis, Geschenken und Schmeicheleien.

Meine Lese-Empfehlung: Das gilt bei der Einreise in die beliebtesten Fernreiseziele

Im Winter urlauben viele Reisende in wärmeren Gefilden, wie auf den Malediven, in Südafrika oder Thailand. In einigen Ländern gelten noch coronabedingte Regeln bei der Einreise, in anderen nicht. Ein schneller Überblick. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

