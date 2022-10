Mahlzeit! Die massiven Teuerungen schränken uns bereits in vielen Bereichen des Lebens ein. Die Preise für Strom, Benzin und Diesel sowie Lebensmittel sind in den vergangenen Wochen und Monaten massiv gestiegen.

Auch die Fixkosten im Haushalt schlagen zu Buche. Bereits jeder sechste Österreicher hat nun Probleme, seine Fixkosten zu decken. Gleichzeitig sind die Hoffnungen auf hohe Lohnabschlüsse in der Herbstlohnrunde gering, während die Einkommensverluste aus den Corona-Lockdowns nachwirken, so das Ergebnis einer Umfrage der Onlineplattform. Hier gibt es weitere Informationen.

Steht Truss nach wenigen Wochen schon vor dem Aus als Premierministerin?

Führende Tories würden eine Ablösung der Regierungschefin nach nur gut einem Monat im Amt diskutieren, schrieb die "Times" in der Nacht auf Freitag. Es gebe Überlegungen, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen. Erfahren Sie mehr. Mein Kollege Thomas Golser hat sich die Situation in Großbritannien genauer angesehen. Zum Kommentar. (Kleine Zeitung Plus)

© APA/AFP/ISABEL INFANTES

Mehr Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Vermisster Bergsteiger (24) am Hochkalter tot gefunden

Der Niedersachse setzte mehrere Notrufe ab, bei denen er angab, sich bei dem Schneesturm und der eisigen Kälte kaum noch halten zu können. Dann brach der Kontakt ab. Mehr dazu.

Das steht auf der Einkaufsliste des Bundesheeres

Das Heer soll in den nächsten zehn Jahren mit 16 Milliarden Euro modernisiert werden. Allein das Fliegerabwehrsystem kostet mehr als die 15 Eurofighter. Priorität hat aber die Ausrüstung der Soldaten.

Pilzvergiftung: Auf welche Symptome man achten sollte

Wenn sich giftige Pilze ins Essen mischen, kann das schwere, gesundheitliche Folgen haben. Das zeigt sich an zwei Fällen aus Graz, wo Patientinnen nach dem Verzehr von Knollenblätterpilzen auf der Intensivstation betreut werden mussten. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

© APA/BARBARA GINDL

"Talent eines Starstürmers!" Italienische Presse schwärmt von William Böving

Sturm Graz steuert in der Europa League auf ein Herzschlagfinale zu. Mit dem spektakulären 2:2 im Schlagabtausch mit Lazio in Rom hielten sich die Grazer alle Aufstiegsoptionen offen. Vor allem dank William Böving, dessen Leistung auch der italienischen Presse auffiel. Zu den Pressestimmen.

© APA/AFP/TIZIANA FABI

Forsthaus Rampensau: Erste Eskalation, Tränen und ein Rausschmiss

Folge zwei in der Lavanttaler Hütte: Zickige Seitenhiebe, heftige Flirts und ein Abschied. Es wurde auch gespielt. "Unser Hirn funktioniert noch", freuten sich zwei Teilnehmerinnen.

Queen veröffentlichen bisher unbekannten Freddie-Mercury-Song

Die britische Rockband Queen veröffentlichte erstmals seit acht Jahren wieder einen Song mit der Stimme ihres 1991 verstorbenen Sängers Freddie Mercury. "Face It Alone" wurde 1988 aufgenommen und sollte eigentlich auf dem Album "The Miracle" erscheinen. Nun wurde der Song wiederentdeckt als Single veröffentlicht. Auf YouTube wurde der Song innerhalb von 20 Stunden über 2,5 Millionen Mal aufgerufen. Hier gehts zum Artikel.

Meine Empfehlung: Villa im Wert von 1,37 Millionen Pfund komplett "bekritzelt"

Es dauerte mehr als zwei Jahre und brauchte 900 Liter weiße Farbe sowie 401 Dosen schwarzer Sprayfarbe bis "Mister Doodle" (übersetzt "Mister Kritzel") sein Traumhaus in Kent fertiggestellt hatte. Hier gehts zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende!

