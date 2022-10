Mahlzeit! Im Verlauf des heutigen Tages wird der Nationalrat über eine mögliche Strompreisbremse abstimmen. Der Nationalrat nimmt zudem erstmals den Budgetentwurf von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) durch.

Etabliert werden soll ein Modus, über den bis Mitte 2024 der Strompreis bezuschusst wird. Konkret soll man bis zu einem durchschnittlichen Jahresverbrauch nur den Vorkrisenpreis zahlen müssen. Alles dazu hier.

Kritik am Strombonus: Statt "Soforthilfe" heißt es ein Jahr warten

Auch Monate nach der Einreichung sind Strombonus-Gutscheine noch nicht bearbeitet, berichten aufgebrachte Leserinnen und Leser. Lesen Sie hier mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Sonderbetreuungszeit für Eltern kehrt zurück: Das sind die Fakten

Phase sechs der Sonderbetreuungszeit endete im Juli 2022. Jetzt gibt es rückwirkend mit 5. September 2022 bis Ende des Jahres erneut einen Rechtsanspruch auf dieses Hilfsmittel. So funktioniert's. (Kleine Zeitung PLUS)

"Ich bilde mir nicht ein, dass ich fehlerfrei bin"

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka über Kritik im U-Ausschuss und wie der Rückzug in das renovierte Parlamentsgebäude die Abgeordneten zügeln soll. Zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Handy ins Gefängnis geschmuggelt: Zwei Justizwachebeamte festgenommen

Männer stehen im Verdacht, Handys ins Gefängnis geschmuggelt und Geld dafür kassiert zu haben - Staatsanwaltschaft Linz beantragt Untersuchungshaft. Hier gibt es weitere Informationen.

Länder beraten über europäisches Luftverteidigungssystem

Nato reagiert scharf auf die Nukleardrohungen Russlands. Moskau warnt vor "drittem Weltkrieg" sollte die Ukraine in die Nato aufgenommen werden. Diese soll weitere Luftabwehrsysteme und Waffenlieferungen erhalten.

Pkw ging bei Unfall von Austrias Muharem Huskovic in Flammen auf

Beim schweren Unfall von Austria-Stürmer Muharem Huskovic am Mittwochabend auf der Südostautobahn (A3) bei Pottendorf (Bezirk Baden) ist der Pkw, in dem der Kicker als Beifahrer gesessen war, in Flammen aufgegangen.

Wildtierbestände gehen weltweit dramatisch zurück

Das Artensterben nimmt dramatische Ausmaße an: Die Wildtierbestände auf der Erde sind laut dem neuen "Living Planet Report" des WWF zwischen 1970 und 2018 um 69 Prozent gesunken. Hier lesen Sie mehr.

Ist die Kleine Zeitung ein Kirchenblatt? Die Redaktion antwortet

Keine Frage ist zu unbequem und schon gar nicht zu kritisch. In unserem neuen Format "Blick in den Newsroom" liefert die Kleine Zeitung exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Welche Filme Sie sehen sollten und was Sie sich sparen können

Eine Neuverfilmung eines Antikriegsklassikers, die Weiterführung des "Halloween"-Horrors oder ein Starschrifsteller im Porträt? Das hat die Kinowoche zu bieten.

Meine Empfehlung: 30 Jahre Erasmus: Vier Studierende über ihr Auslandssemester

Am 11. Oktober 2022 feierte Erasmus 30 Jahre in Österreich und 35 Jahre in Europa. Mittlerweile ist es das größte Austauschprogramm für Studierende weltweit. Ursprünglich gegründet zur Stärkung einer europäischen Identität, zählt das Programm mittlerweile über 12 Millionen Auslandsaufenthalte und geschätzte eine Million Babys, die aus Erasmus-Beziehungen hervorgingen. Hier gehts zum Dossier.

