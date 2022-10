Mahlzeit! Die Bundespräsidentenwahl ist geschlagen. Bereits am gestrigen Sonntag wurde Alexander Van der Bellen mit 54,6 Prozent für eine zweite Periode bestätigt. Er entging somit einer Stichwahl, eine Anfechtung ist unwahrscheinlich. Van der Bellen erzielt in nahezu allen Bundesländern die absolute Mehrheit, mit Ausnahme von Kärnten. In 22 Gemeinden wurde Walter Rosenkranz an die Spitze gewählt. Bereits bei der vergangenen Wahl vor sechs Jahren zeichnete sich ein ähnliches Ergebnis ab.

Briefwahlstimmen werden heute ausgezählt

Obwohl im Laufe des heutigen Tages noch rund 850.000 Briefwahlkarten ausgezählt werden, dürfte das an den aktuellen Ergebnissen nicht mehr allzu viel ändern. Dominik Wlazny könnte durch Briefwahlstimmen Tassilo Wallentin vom dritten Platz verdrängen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, ob dieser Fall wirklich entreten wird.

Doch wie haben der Wahlsieger sowie die anderen Kandidaten auf das Ergebnis reagiert? Wir haben für Sie nachgefragt. Hier alle Reaktionen nochmals im Überblick.

Nicht nur unsere Redakteure und Politik-Experten gaben ihre Einschätzungen zum Wahltag ab, auch Kabarettist Thomas Maurer warf für uns einen Blick auf das Geschehen in der Wahlzentrale im Palais Niederösterreich.

Das Wichtigste rund um die Bundespräsidentenwahl

Selenskyj: "Russland will die Ukraine zerstören"

Im Zentrum von Kiew ist es am Montag in der Früh zu schweren Explosionen gekommen. Es habe mehrere Einschläge gegeben, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. In Saporischschja wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus zerstört. Zum Artikel.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Preis für europäisches Erdgas fiel unter 150 Euro

Nachdem immer mehr Staaten ihre Einspeicherziele erreicht haben oder nahe dran sind, sinkt der Preis für Gas-Futures derzeit deutlich. Am Montag kostete die Megawattstunde 144 Euro. Zum Artikel.

Diskussion über Warmwasser in Salzburger Schulen

In den Schulen und Kindergärten der Stadt Salzburg könnten in diesem Winter die Wasserleitungen kalt bleiben. Die städtischen Einrichtungen werden von der Bauabteilung auf Energiesparmöglichkeiten abgeklopft. Hier gibt es weitere Informationen

Rückschau auf das Sport-Wochenende

Am Sonntag stand zwar alles im Zeichen der Bundespräsidentenwahl, aber auch sportlich hatte das Wochenende einiges zu bieten. Wir haben die wichtigsten Meldungen für Sie zusammengefasst.

Max Verstappen wurde erneut Weltmeister © AP (Eugene Hoshiko)

Die besten Bilder vom Graz-Marathon 2022

Brauchen Hundebesitzer eine Versicherung?

Hundebesitzer sind für ihr Tier auch anderen gegenüber verantwortlich. Wann die Hundehaftpflichtversicherung greift und was man tun sollte, wenn der Vierbeiner tatsächlich Schaden anrichtet. Juristischer Rat - nicht für die Katz'. Wir haben anlässlich des heutigen Welthundetages nachfragt. (Kleine Zeitung PLUS)

Rapper Kanye West schon wieder auf Twitter gesperrt

Da Rapper Kanye West scheinbar auf Instagram gesperrt wurde, feierte er sein Comeback auf Twitter - wurde aber kurz darauf erneut gesperrt.

Meine Hör-Empfehlung: Wie haben Sie den Weg aus der Magersucht geschafft, Sophie Matkovits?

Sophie Matkovits will nicht mehr leben. So sehr hat die Magersucht sie im Griff. Im "Ist das gesund?"-Podcast erzählt sie, wie sie überhaupt in diese Krankheit schlitterte und was ihr geholfen hat, den Weg zurück ins Leben zu finden. Ein Schlüsselmoment dabei ist die Erkenntnis: "Ich will 'so' nicht mehr leben!" Hier geht es zur neuesten Podcast-Folge.

