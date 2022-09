Mahlzeit! Bereits in den vergangenen Monaten stieg die Inflationsrate aufgrund der massiven Teuerungen in unterschiedlichen Bereichen weiter an. Nun hat sie einen historischen Wert erreicht. Mit 10,5 Prozent hat die Inflation im September den höchsten Wert seit 1952 eingenommen.

Besondere Preistreiber sind die Haushaltsenergie sowie die Treibstoffpreise. Gegenüber dem August stieg das Preisniveau in Österreich im September voraussichtlich um 1,6 Prozent. Die endgültigen Zahlen werden am 19. Oktober bekannt gegeben. Hier gibt es weitere Informationen.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Tassilo Wallentin: Wie er sich selbst sieht und was sein größtes Laster ist

Anwalt Tassilo Wallentin verrät ganz ohne Worte, wie ihn seine Kritiker sehen und was ihn am Wahlkampf stört. Hier gehts zur aktuellen Ausgabe des Emoji-Interviews ohne Worte.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Tennis-Pressekonferenz mit Dominic Thiem jetzt im Livestream!

Moskau verdächtigt Washington der Anschläge auf Pipelines

Patruschew warf dem Westen vor, sofort nach Bekanntwerden der Lecks eine Kampagne gegen Russland gestartet zu haben. Hier geht es zum Artikel.

Rot-Abbiege-Ampeln für Radfahrer nicht in allen Bundesländern

Grundlage ist die am Samstag in Kraft tretende Novelle der Straßenverkehrsordnung. Sie macht u.a. Rechtsabbiegen für Radler bei roter Ampel möglich, allerdings nur, wenn eine Zusatztafel angebracht ist. Hier gibt es weitere Informationen.

Engerlinge im Hochbeet und Probleme mit dem Nussbaum - Rat vom Biogärtner

Biogärtner Karl Ploberger stand unseren Lesern und Leserinnen wieder bei einer Garten-Telefonstunde mit Rat zur Seite. Hier beantwortet er Fragen zu Engerlingen im Hochbeet und Nussbäumen, die schwarze Früchte tragen.

"Stehen unter Schock": Königin Margrethe entzieht Enkeln den Titel

Die vier Kinder des jüngeren Sohns von Margrethe II. dürfen sich bald nicht mehr Prinzessin oder Prinz nennen. Sie sollen "ihr eigenes Leben gestalten" können. Das sorgt für Unmut.

Lese-Empfehlung: Hilfe, mein Nachbar vermietet seine Wohnung auf Airbnb!

Nicht jeder schätzt es, wenn die Eigentumswohnung nebenan zum Beherbergungsbetrieb mutiert. Wie sich Miteigentümer in solchen Situationen rechtlich wehren können. Hier erfahren Sie mehr.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende!

