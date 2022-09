Mahlzeit! Heute geht der ÖVP-U-Ausschuss in eine weitere Runde, mit einem ganz besonderen Gast. Zum ersten Mal seit seinem Rückzug aus der Politik steht Sebastian Kurz wieder in der Öffentlichkeit. In der heutigen Sitzung soll insbesondere seine Zeit im Kanzleramt beleuchtet werden.

Bei seiner Rückkehr ins Parlament verzichtet Kurz auf ein ausführliches Eingangsstatement. Umso mehr geht der frühere Kanzler bei seinen Antworten in die Länge. Wir berichten live über alle Entwicklungen. (Kleine Zeitung PLUS)

Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl übernimmt Spitzenfunktion in der Wirtschaftskammer

Der Grazer Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl übernimmt Spitzenfunktion in der Wirtschaftskammer. Er wird Sonderbeauftragter für das Management der Energiekrise. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Kontrollen an österreichisch-slowakischer Grenze ab Mitternacht

Am heutigen Mittwoch beginnt Tschechien aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens seinerseits mit Kontrollen zur Slowakei. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

EU hält Pipeline-Sabotage für wahrscheinlich

Nach Detonationen tritt an drei Stellen der Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 Gas aus. Der Gaspreis steigt nach dem möglichen Sabotageakt um bis zu 19 Prozent. Die Nato untersucht die Vorfälle. Der Westen ist überzeugt: "Das war kein Unfall, sondern Absicht."

Fall Leonie (13): So wird heute der zweite Prozesstag ablaufen

Drei jungen Afghanen sind wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen angeklagt. Heute werden im Wiener Landesgericht zwei weitere Angeklagte einvernommen. Hier geht es zum Artikel.

Oligarchen-Luxusjacht für 37,5 Millionen Dollar versteigert

Gibraltar hat die im März beschlagnahmte Jacht des russischen Oligarchen Dimitri Pumpianski für rund 39 Millionen Euro (37,5 Millionen Dollar) versteigert. Das zuständige Gericht erklärte am Dienstag, der Name des Käufers werde nicht veröffentlicht. Mit dem Erlös der Auktion wollen die Behörden Gibraltars die Gläubiger des Oligarchen entschädigen. Hier gibt es weitere Infos.

Die Luxusjacht Axioma © KK

"Natürlich habe ich einen Joint geraucht, vielleicht auch zwei"

In einem nicht sehr überzeugend, weil unvorbereitet wirkenden ZiB-2-Auftritt hat Bierparteichef Dominik Wlazny einige seiner Vorstellungen für die Hofburg skizziert. "Man kann nicht Erbsen mit Melonen vergleichen." Zum Artikel.

Rassismus-Skandal: Brasilien-Star Richarlison mit Banane beworfen

Beim Testspiel des fünfmaligen Fußball-Weltmeisters Brasilien in Paris gegen Tunesien (5:1) ist es zu einem mutmaßlich rassistischen Zwischenfall gekommen. Weitere Infos gibt es hier.

Welchen Unterschied nasale Impfstoffe machen könnten

Weltweit sind rund 100 nasale Impfstoffe in Entwicklung. Doch welchen Unterschied können sie in der Pandemiebekämpfung machen und wie wirken die Nasensprays gegen Sars-CoV-2? Eine Einordnung. Hier erfahren sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Lese-Empfehlung: Marco Wanda: "Der Tod hat etwas Tröstendes"

Wie bereits am Montagabend bekannt wurde, ist Wandas Keyboarder Christian Hummer überraschend mit nur 32 Jahren verstorben. Mein Kollege Julian Melichar hat mit Marco Wanda über Album Nummer fünf, den Tod und Exzess, die Gesundheit und zehn Jahre Bandbestehen gesprochen. Hier kommen Sie zum Interview.

