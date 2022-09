Mahlzeit! Der Tag nach den Wahlen in Tirol und Italien ist angebrochen – und die Ergebnisse liefern nun viel Stoff für Analysen und Nachbetrachtungen. Auch wir bieten Ihnen ein umfangreiches Paket zu den Urnengängen an:

Zur Tirol-Wahl



Zur Italien-Wahl

Giorgia Meloni ist klare Gewinnerin der Wahlen in Italien. © APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Österreich unterlag Kroatien mit 1:3 – und steigt aus der Elite der Nations League ab

Fehlende Kaltschnäuzigkeit sorgte wieder einmal für eine Niederlage Österreichs gegen eine Topnation. Für David Alaba und Marcel Sabitzer muss sich einiges ändern, um dies zu verbessern.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Ansturm auf Tankstellen? ARBÖ rät vor Start der CO₂-Steuer zum Volltanken

ARBÖ-Präsident Peter Rezar: Ab 1. Oktober kostet Treibstoff pro Liter um acht Cent mehr. Bis kommenden Sonntag sei mit einem Ansturm auf die Tankstellen zu rechnen. Lesen Sie hier mehr darüber.

34-jährige Escort-Dame in Oberösterreich ermordet

Eine Escort-Dame ist in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) getötet worden, ein 34-jähriger Verdächtiger hat laut Polizei ein Geständnis abgelegt.

Russland: Sechs Tote bei Amoklauf in Schule

In der russischen Stadt Ischewsk soll es an einer Schule zu einem Amoklauf mit sechs Toten gekommen sein, wie Nachrichtenagenturen berichten.

Alle Krebspatienten sollten vierte Impfung bekommen

Daten aus Untersuchungen in Wien und Meran zeigen, dass sich bei Patienten mit Krebserkrankung eine vierte Dosis positiv auswirkt. Monoklonale Antikörper hingegen zeigen nur noch unzureichende Wirksamkeit.

Armin Assinger: "Die Millionenshow kann ein Leben verändern"

Jubiläum: Seit 20 Jahren moderiert Armin Assinger die Millionenshow. Heute Abend geht es in ORF 2 um 20.15 Uhr nach der Sommerpause wieder weiter. (Kleine Zeitung PLUS)

Rihanna ist der Star der Halbzeitshow bei Super Bowl LVII

Bei der Super Bowl LVII der NFL am 12. Februar ist Rihanna der Star der Halbzeitshow. 2019 hatte die Künstlerin aus Barbados noch abgesagt – aus Unterstützung für Colin Kaepernick.

Lese-Empfehlung: Alles, was Sie über das

Star-Wars-Universum wissen müssen

Meine Kolleginnen Susanne Rakowitz und Silke Ulrich haben in einem Dossier sehr übersichtlich und bildgewaltig alles zusammengefasst, was es über das Star-Wars-Universum zu wissen gibt. Auch für Menschen, die (noch) keine Fans sind, lesenswert. "May the force be with you."

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche.

