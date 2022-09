Mahlzeit!

Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine hat Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte Kremlchef Wladimir Putin heute in einer Fernsehansprache. Laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu werden 300.000 Menschen für das Militär teilmobilisiert.

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz hatte Russland zuvor vor den Vereinten Nationen "blanken Imperialismus" vorgeworfen und der Ukraine weitere Unterstützung, auch mit Waffenlieferungen, zugesichert.

Neben den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine wollen auch die von Russland besetzten Gebiete Cherson und Saporischschja im Süden über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Die geplanten "Scheinreferenden" werden vom Westen scharf verurteilt.

Ist die Corona-Pandemie schon zu Ende?

Fast ohne Maßnahmen gehen wir in den dritten pandemischen Herbst. Wie sich das wahrscheinlichste Szenario gestalten dürfte und welche Corona-Varianten aktuell unter Beobachtung stehen.

Warum Kohlensäure zum knappen Gut wird

Sanpellegrino setzte vorübergehend die Mineralwasserproduktion aus, deutsche Brauereien denken an Preiserhöhungen, weil Kohlensäure knapp wird. In Österreich wird vorerst beruhigt.

Zürich hat Franco Foda als Trainer entlassen

Franco Foda wurde vom FC Zürich nach schwachen Leistungen mit sofortiger Wirkung entlassen. Am Vortag wurde dem Deutschen von Klub-Boss Ancillo Canepa noch der Rücken gestärkt.

Entscheidet sich in Tirol auch Nehammers Schicksal?

Vor allem die ÖVP wird am Sonntag betonen, dass Landtagswahlen eigenen Gesetzen folgen – und die Bundespolitik den ihren. Ein Debakel in Tirol hat aber Strahlkraft bis Wien und zur nächsten Entscheidung in Niederösterreich. Hier geht es zur Analyse von Peter Plaikner.

Tina Weirather und ihr Freund haben geheiratet

Herzlichen Glückwunsch an Tina Weirather und Fabio Nay. Die Liechtensteinerin und ihr Schweizer Freund haben geheiratet.

Johanna Constantini: Angehörige von Demenzerkrankten brauchen Unterstützung

Zum heutigen langen Tag der Demenz erzählt die Tochter des Ex-Fußballnationaltrainers Didi Constantini welche Auswirkungen diese Krankheit auf Angehörige hat und wie man diese unterstützen kann. Hier geht es zum Interview.

Ex-Teamchef Didi Constantini mit Tochter Johanna © Privat

Winnetou, Dreadlocks und Co: Debatten über kulturelle Aneignung hatten zuletzt ordentlich an Fahrt aufgenommen. Aber was ist das eigentlich? Und: Wo fängt kulturelle Aneignung an und wo hört sie auf? Diese Fragen erörtern Claire Herrmann und Claudia Mann in der aktuellen Folge von "Was geht?":

